德国再爆难民杀人案 两阿富汗男子被捕

（德国之声中文网）调查人员称，在萨克森-安哈尔特州小城克滕死亡的22岁男子是因心肌梗塞死亡。警方和检方昨晚在德绍-罗斯劳（Dessau-Roßlau）通报说，初步尸检结果显示，青年男子最终死于心肌梗塞。分别为18岁和20岁的两名阿富汗公民涉嫌打人致死。一名法官发出相关逮捕令。

当晚，克滕出现示威。根据警方提供的数字，示威人数约2500。《日报》记者考尔（Martin Kaul）等记者通过推特从现场报道称之为极右示威游行，数以百计的人群穿行克滕，呼喊"谁不爱德国，就应离开德国"、"我们不要难民营"等口号。

儿童游戏场上起争执？

据德新社获得的信息，上周六晚，在一处儿童游戏场上，多名男子之间发生争执，不久，这名22岁青年和一名同伴也参与其中。

据悉，死者是德国人。德新社报道说，3名阿富汗男子和一名女性此前在游戏场争执，该女性是怀了谁的孩子。这时，这两个德国人走上前来。之后，到底发生了什么，暂不清楚。末了，那名22岁男子死亡。

萨克森-安哈尔特州融入事务专员莫贝克（Susi Möbbeck，社民党籍）推文道："多么悲哀。一个人死于暴力。我们向亲属致哀。暴力不论何时、何地都应受到谴责。是到了致哀的时候了。是到了冷静的时候了。大家多加小心。"

克滕市9月9日悼念22岁死者的游行队伍

联想到开姆尼茨

两星期前，一名35岁德国人在开姆尼茨被杀死。两名男青年目前被审查拘押。他们自称分别来自叙利亚和伊拉克。当局还在搜捕另一名嫌疑人士。

事件发生后，开姆尼茨一再发生部分是暴力的仇外示威行为。从那以来，也另有数千人举行示威，反对右翼仇外势力、呼吁宽容。

敦促冷静

萨克森-安哈尔特州内政部长施塔尔克奈西特（Holger Stahlknecht）呼吁各方冷静。这位基民盟政治家表示，他完全理解公民们受到震撼的心境，但他仍请求大家冷静，并称，法治国家将坚决动用所有手段，司法和警方会密切协同调查。州长哈泽洛夫（Reiner Haseloff，基民盟籍）也表达了相同的意见。他对德新社表示，不论人们有多激愤，都应坚决拒绝像在网上所呼吁的那样，使克滕"成为第二个开姆尼茨"的企图。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）