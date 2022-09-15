 德国再向乌克兰提供火箭炮和装甲运兵车 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2022

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时政风云

德国再向乌克兰提供火箭炮和装甲运兵车

德国防长兰布莱希特宣布，向乌克兰提供的下一批武器将是多管火箭炮和“野犬”装甲运兵车。 基辅希望德国直接提供"豹式"主战坦克和更强大的"黄鼠狼"装甲运兵车。

野犬（Dingo）装甲运兵车曾在驻阿富汗德军中广泛使用

"野犬"（Dingo）装甲运兵车曾在驻阿富汗德军中广泛使用

（德国之声中文网）德国国防部长兰布莱希特（ Christine Lambrecht ）日前（9月15日）宣布，德国将再向乌克兰运送两台多管火箭炮、约200枚火箭弹、50辆装甲运兵车。

乌克兰新近成功反击俄军，并再度呼吁德国增加提供重武器。 

兰布莱希特昨天在一次联邦国防军会议上表示，确定再向乌克兰提供两台MARS II多管火箭炮和200枚火箭弹，并提供50辆"野犬"全防护装甲运兵车。她补充说，本月就将启动对乌军操作人员的培训。 

这位社民党籍人士还透露，希腊将很快向乌克兰提供40辆步兵战车--苏制BMP-1步兵战车（IFVs）--，作为交换，从德国获得40辆德制"黄鼠狼"（Marder）IFVs步兵战车。   

仍未满足乌方要求  

基辅曾一再批评德国在提供武器方面拖沓，并要求直接提供"豹式"（ Leopard ）主战坦克和更强大的"黄鼠狼"装甲运兵车。 

德国豹2 A7主战坦克

德国豹2 A7主战坦克

因涉及"战争地区"，柏林政府最初对向乌方提供任何武器都态度犹豫，后来改变策略，提供了包括防空坦克在内的多种防御性武器、装备、及弹药。 不久前，柏林还承诺，2023年将提供5亿欧元规模武器装备，帮助乌克兰抗击俄罗斯的侵略。 

随着乌克兰成功发动突然反击，从俄军手中夺回大片土地，德方受到的压力随之增加。

柏林迄今仍坚持，在提供武器问题必须与亲密盟友协调。为避免被指责未能向乌克兰提供必需的武器，兰布莱希特此前曾辩护说，作为防长，她的首要职责是确保联邦国防军有足够装备保卫国家。她还强调，与需数周人员培训的德国最先进的 "豹II "坦克相比，由东欧国家运送苏制坦克可更快使乌军拥有打击力。 

  • Panzerhaubitze 2000

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    PzH-2000自行榴弹炮（7台）

    Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

  • Deutschland | Soldaten mit Panzerfaust

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    铁拳三型火箭筒（3000件）

    这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

  • Deutschland | Soldat mit Stinger-Flugabwehrrakete

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    “毒刺”导弹 （500件）

    “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

  • Deutschland liefert Flugabwehrraketen an die Ukraine - Strela Rakete

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    “箭-2”式便携式防空导弹（2700件）

    Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

  • Krauss Maffei Wegmann Flugabwehrkanonenpanzer Gepard

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    还在准备阶段：“猎豹”防空坦克

    根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

  • Deutschlannd Informationslehrübung der Bundeswehr

    德国向乌克兰提供了哪些武器？

    “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车

    “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。


虽然现届联邦联合政府中的两个小伙伴--重视环保的绿党和重视经济的自民党--双双敦促向乌克兰提供重武器，但总理肖尔茨所在的社民党似乎并不情愿。 

个中原因固然不少，但一些人认为，主因是为避免出现德国坦克同俄罗斯坦克对峙的不愉快画面，使人回想起纳粹入侵苏联的时代。

 

（德新社，路透社）

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