 德国再关三座核电站 2022年底全面淘汰核电 | 科技环境 | DW | 31.12.2021

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科技环境

德国再关三座核电站 2022年底全面淘汰核电

淘汰核电的倒计时：2021年的最后一天，许多人忙着和朋友家人相聚迎接新的一年到来。这同时也是德国其中三座核电站运行的最后一天。

Deutschland Atomkraftwerk Grohnde - Aktion von Greenpeace zur Stilllegung

运行36年之后的结局：格罗恩德（Grohnde）核电站即将停用。

（德国之声中文网）环保团体绿色和平组织表示：「来自风能和太阳能的电力已经比核电便宜得多，而且也更加安全。为了让可再生能源的普及率提升，欧盟委员会不得将核电和天然气等高风险和高污染的能源列为可持续能源。」周四（12月30日）晚间，绿色和平组织在德国下萨克森州的格罗恩德（Grohnde）核电站冷却塔上以灯光打出了「为了一个无核电的欧洲」的标语。

「共同的胜利」

在石勒苏益格-荷尔斯泰因州的布罗克多夫（Brokdorf）核电站的核反应炉圆顶上，投射着大大的「终于关闭（结束）了！」和「共同的胜利！」等字句。反核团体「.ausgestrahlt」说：「我们感到庆幸的是，像切尔诺贝利和福岛那样炉心熔毁的最坏情况没有在此发生。」几十年来，数十万人示威反对布罗克多夫核电站的建造和运行，现在这座核反应炉终于要关闭了。 「.ausgestrahlt」的成员表示：「我们非常满意也很开心，这些年的努力终于得到回报。」

Deutschland AKW Brokdorf

易北河上的布罗克多夫核电站于1986年投入运行。

布罗克多夫和格罗恩德这两座核电站将在今天（12月31日）功成身退，而巴伐利亚州贡德雷明根（Gundremmingen）的核电站也将下线。然而，完成依法规定的拆除工作仍将需要多年时间。

3座淘汰 最后3座运行到2022年末

德国目前仅存6座核电站，此次3座核电站的关闭意味着，在2022年只有巴伐利亚州、巴登-符腾堡州和下萨克森州仅存的3座核电站仍在运行，并且将于2022年底退役。不过，两个生产出口燃料和燃料元件的工厂可能会继续运营。

2011年，在日本福岛发生毁灭性的核电站事故后，德国政府达成了到2022年全面退出核能的决定。然而，最近核电的支持者人数再次增加，原因之一在于它产生的温室气体明显较少，这对于实现气候保护目标更有利。

在德国，核能既不属于清洁能源（或称绿色能源，Ökostrom）也不属于可再生能源（Erneuerbare Energien）。对于核能的使用以及安全性的利弊，无论是在科学界还是在公共舆论都存在激烈的争论。

就在今年11月格拉斯哥气候峰会之际，这个问题让欧洲陷入两难。法国、波兰等8个国家呼吁欧委会承认核能是可持续能源。国际原子能机构（IAEA）总干事格洛西（Rafael Grossi）说「核电是一种绿色能源」，它几乎不产生二氧化碳，法国总统马克龙也持相同观点。

Winkraftanlage in der Schweiz I BG Windkraft

对于应该拥抱核电还是风力和太阳能发电，欧洲国家看法大不同。

《世界核工业现状报告》的主编迈克尔‧施耐德（Mycle Schneider）今年接受德国之声采访时则对核电给出否定答案。他认为，如今可再生能源的价格也已变低，通常比核电站的纯运营成本还要低。而谈及新建发电厂，他表示，核能根本就不在考虑范围。不仅因为它是目前最昂贵的发电方式，而且主要是建造反应堆耗时太久。这意味着，在新的核电站上投资的每一欧元都会使气候危机恶化，因为这些钱无法用于更有效的气候保护方案。

（综合报导）

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