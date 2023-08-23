德国内阁签署放宽入籍程序计划

（德国之声中文网）德国政府周三（8月23日）提出了一项改革国籍法的提案。这项提案仍需经由德国联邦议院和联邦参议院批准。

德国内政部长费泽（Nancy Faeser）在向媒体介绍改革方案时表示：「这是执政联盟最重要的项目之一。」

「过去曾有过许多辩论，遗憾的是辩论中充满仇恨……牺牲了在德国工作并为我们的福利做出贡献者的利益。」

国籍法改革的已知内容

该计划将允许双重国籍，简化入籍程序，并将在德国生活后可入籍的时限从8年缩短至5年。

根据草案提案，融入德国社会特别成功以及掌握良好德语能力者，将能够在三年后获得公民身份。

那些依赖国家支持者则没有资格申请公民身份。

据德新社报道，该草案明确排除因反犹主义或种族主义被定罪的前科犯。

这项改革还旨在简化德国上世纪60年代 「客工」一代（其中许多人来自土耳其）成员获得公民身份的途径。根据该提案，这一代人只需通过口试来证明自己的德语水平，无需参加笔试。

德国国籍法改革打算改什么？

德国寻求解决劳动力短缺问题

国籍法改革是2021年底上台的德国总理肖尔茨所领导的中左翼联盟的一项执政承诺。

德国政府正寻求吸引外国人才来填补劳动力缺口。

费泽周三对德国网络编辑部（RND）表示：「我们正处于争夺最优秀人才的全球竞争中。」

「但只有当他们在可预见的未来能完全成为我们社会的一部分，我们才能赢得最优秀的人才。」费泽补充说，这项法律反映了德国的「多元化社会」。她表示，允许双重国籍意味着人们不会「被迫放弃自己的部分身份」。

（法新社、福音教通讯社、路透社）

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