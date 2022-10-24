德国内阁批准中资入股汉堡港 警告声不绝于耳

（德国之声中文网）德国政府在周三（10月26日）批准了所谓的妥协方案——允许中国国企、集装箱码头营运商中远集团有限度收购汉堡港“福地”（Tollerort）集装箱码头股份，不过中远收购份额比计划要少。中远最初计划收购该码头35%的股份，如今这一比例降至24.9%。

德国经济部：中方收购是纯粹的财务参与

据德新社报道，德国经济部周三宣布了相关消息，表示中方只能获得“福地”集装箱码头低于25%的股份，禁止超过这一门槛的进一步收购。即便在未来，新的收购也需要新的投资审查程序。此外，经济部也称特殊权利已被禁止，这阻止了中方对码头的战略参与，将收购降低为纯粹的财务参与。

德国经济部还表示，中远集团也将被禁止在合同中赋予自己对战略业务、人事决定的否决权。 德国当局表示，对于收购进行限制的原因是担忧对公共秩序和安全的潜在风险。

汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输重要的物流枢纽，“福地”码头是汉堡港四个集装箱码头之一，目前也是最小的一个。中远有意将汉堡港“福地”码头打造成在欧洲的首要转运枢纽，已于去年9月同汉堡港方面就收购股权签署了初步协议。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？

多位政界人士发出警告

尽管如今中远允许收购的股份大幅降低，但这一妥协方案在德国执政联盟内部也是有争议的。在俄罗斯侵略乌克兰战争爆发后，德国开始反思对于俄罗斯天然气的依赖，呼吁吸取前车之鉴、避免在中国问题上再犯下同一个错误的声音不绝于耳。

来自绿党的德国经济部长哈贝克特别对于依赖中国提出警告。德国经济部一直在审查汉堡市政府控股的汉堡港口与仓储物流公司（HHLA）与中远集团在2021年9月达成的针对收购“福地”集装箱码头的初步协议。哈贝克本希望完全禁止中方的收购。

上周德广联（ARD）一篇报道指出，除了德国经济部外，德国内政部、国防部、交通部、外交部、财政部也一致反对中资入股汉堡港，但总理肖尔茨则执意支持，坚持要进行这项交易。肖尔茨强调，这并非出售港口。

本周二，德国联邦总统施泰因迈尔也警告说，不要过多地依赖中国，应该吸取天然气问题上的教训。他在接受德国一台电视节目采访时表示，德国应该与中国的邻国加强交往，“这当然不能取代我们与中国的贸易关系、经济关系，但东南亚是一个拥有7亿人口的地区，我认为我们可以在那里重新平衡与东亚的关系”。

德国最大反对党基民盟主席梅尔茨（Friedrich Merz）呼吁德国重新评估与中国的关系。他在德国一台的电视节目“早间杂志”中说，这里的问题是“我们是否应该让这样一个国家进一步进入我们真正关键的基础设施”，梅尔茨表示，他认为重点不应该在财务方面，而是在政治战略方面。

“致命的决定”

在经济界乃至学术界，同样存在针对这笔交易的批评和警告声音。

《明镜周刊》10月26日刊登了德国经济研究所（DIW）所长弗拉茨歇尔（Marcel Fratzscher）撰写的客座评论，称允许中资入股汉堡港码头是“非理性胜利”，表示这种经济好处是暂时的，“而从长远来看，这个决定是致命的”，打破了“在未来推行以价值观为主导的对外经济政策的承诺”、“削弱了欧洲价值观”。

这位德国著名经济学家称，“德国政府本可以通过拒绝中远集团入股发出一个重要信号，即欧中经济关系必须从根本上改变。现在批准投资……确保了短期的经济回报，但从长远来看，则损害了德国公司的竞争力，并进一步破坏了德国和欧洲的商业影响力”。此外，中远集团的入股增加了德国和欧洲对中国“已经不对称的依赖性”。

弗拉茨歇尔也在这篇客座评论中表示，中国政府清楚自己手中的砝码。中远集团作为一家中国国企，“也可以追求中国政府的政治目标”。“从长远来看，……汉堡可能成为中国政治中的一枚棋子。如果中远集团坚持认为汉堡港不应接受来自台湾的货物，汉堡、柏林和布鲁塞尔的政府将如何反应？”

此外，汉堡市的多名汉学家发表了一封致肖尔茨的公开信，称这笔交易“损害了德国政治的可信度”，要求这位德国总理不要允许中资入股汉堡港。

在这封10月25日刊登于德国《时代》周报的公开信中，五十多名汉堡的汉学家联名反对这笔收购案，称这是因为他们“在乎汉堡和中国人民”。这些汉学家们批评中国政权愈加压迫人民，并表示这笔交易“给汉堡和德国带来的政治风险将远远超过了希望得到的经济利益”。

公开信说，这样的投资背后绝对有地缘政治的考量。中国正系统地利用经济影响力来扩大其政治影响力。此外，该交易也将“成为对许多西方伙伴的一记耳光，成为对德国商界和学术界为减少中国依赖所做努力的嘲弄”，望肖尔茨三思而后行。

这些汉学家们也强调，并非主张与中国脱钩，他们认为与中国在经贸和政治上的合作、在文化和科学方面的交流是重要和可取的，“但是……经济利益不能压倒自由价值观和安全利益。中国政府非常清楚如何捍卫其‘核心利益’，永远不会同意在上海这样的地方进行类似的交易。我们也不应该这样做。”

类似的参股在国际上很常见

尽管反对声浪一波接一波，但汉堡港本身是急盼中资入股的。现任德国总理肖尔茨在2018年出任德国财政部长前，曾经担任过近八年的汉堡市长。在此期间， HHLA就已经把吸纳中远入股汉堡港“福地”集装箱码头提上了议事日程。

汉堡港希望中资入股能够为其集装箱码头带来更大、可持续的“规划确定性”，提升港口的货物吞吐量，加强其与其他港口竞争中的地位。此外，汉堡港也担心，如果交易失败，中远集团可能会将业务转移到更大的竞争对手鹿特丹、安特卫普这样的港口。

中国是全球最大出口国，是汉堡迄今为止最重要的贸易伙伴，约占其所处理集装箱的三分之一。

德新社在报道中指出，类似的参股在国际上很常见。例如，德国航运公司赫伯罗特在汉堡港的另一个码头Altenwerder拥有股份，丹麦物流公司马士基在不来梅港的一个码头拥有股份。中远集团本身已经在欧洲的八个码头持有股份。

德国专注于中国议题的网络媒体“中国平台”（China Table）10月24日关于该事件的深度报道中也提到，对于中远集团而言，入股汉堡港将是其第98项国际投资。自2016年以来，中远集团就持有鹿特丹Euromax码头35%的股份，而鹿特丹的集装箱吞吐量比德国所有港口的总和还要多。

“支持汉堡港交易的五个理由”

在德国，也不乏支持收购的声音。《焦点》杂志在10月25日刊登了一篇来自特邀作者、记者斯泰格特（Gabor Steingart）的客座文章，提出了支持中资入股汉堡港的五个理由。文章表示，美国正在向德国施压，要求德国改变对华政策，基民盟、自民党和绿党人士反对这笔交易是对华盛顿的附和。

作者认为，德国不应该只追随美国的步伐，而应该捍卫自己的利益。文章称，“时代潮流正在推动德国孤立体制对手。起决定作用的不再是商品、服务的价格和质量，而是供应商的政治观点以及与西方价值观最高程度的交集。这种孤立政策的经济优势对美国来说是显而易见的。……这个世界充满了保护主义的味道”。

文章列出了“德国不应该为自己的利益感到羞愧的五个论点”：第一，贸易促变革曾对德国产生了深远影响。德国应该坚持对世界开放的模式和自由主义态度。第二，德国经济之所以能够履行其许多国内义务，是因为致力于国外的活动。亚洲的劳动力成本优势和德国GDP中的高福利国家份额是一个硬币的两面。第三，外企和外国的直接投资不仅注入了资金，而且还保证了订单。如果禁止汉堡港交易，中方未来将通过鹿特丹、阿姆斯特丹、安特卫普在欧洲卸货，汉堡将失去一个投资者和大量的销售额。 第四，出于政治原因的退出将使几十年来积累的资产贬值。从中国撤出会重创德国经济。第五，一个政治化的、重视安全利益而不是价格关系的外贸模式的第一个受害者将是德国消费者。

作者在文章最后说，德国总理肖尔茨将于下周访华，他应该带上社民党同僚冯·多纳尼（Klaus von Dohnanyi）《国家利益》这本书，“这位现年94岁的社民党人写道，在对华政策方面，德国政治家也不应动摇”。

（综合报道）

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