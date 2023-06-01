 德国内政部长要求加强防范来自中国的间谍活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2023

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德国内政部长要求加强防范来自中国的间谍活动

德国《商报》报道称，中国官方委派中国客座学者对德国高校和企业采取间谍行动，盗取专业知识和技术诀窍。德国联邦内政部长费泽尔指出，中国的间谍行动为德国经济、工业和科研造成的“危险越来越大”，必须加强防范力度。

《商报》援引德国安全界的消息称，调查人员发现，中国的做法往往都是派遣博士生通过科学合作的形式参与德国公司的项目。

《商报》援引德国安全界的消息称，调查人员发现，中国的做法往往都是派遣博士生通过科学合作的形式参与德国公司的项目。

（德国之声中文网）德国联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）在接受《商报》采访时表示：“在我来看，与中国往来涉及三个安全重点：识别风险、抵御危险和避免形成依赖。”

她说，中国的间谍行动为德国经济、工业和科研造成的“危险越来越大”。

《商报》援引德国安全界的消息称，调查人员发现，中国的做法往往都是派遣博士生通过科学合作的形式参与德国公司的项目。一旦客座学者获得进入企业IT系统的通道，他们就会试图获取有关这些项目的更多信息。例如2020年，中国一位科学家曾在中国官方指使之下对德国北部一家医疗技术公司采取了间谍行动。这一案件至今都仍处于保密状态。安全人士表示，这是一桩中国客座学者造成德国专业技术知识外流的典型案例。

更多阅读：德国内政部长：当心“来自中国的混合威胁”

据悉，这家公司与德国一所大学共同合作，对不同应用领域研发抗菌表面技术。2015年年中到2016年5月，一位来自中国的博士生参与了大学的研究项目团队，获得参与这一项目的机会。他对新技术的兴趣明显有些过高。

《商报》援引一位了解这一案件的人士的话说：“直到这位中国学者离开之后，研究团队才发现，研究成果和生产机密已经被盗取了。”德国这家公司后来发现，该公司参与研究的新的涂层技术专利已经在中国注册。这也最终证实了公司对中国学者盗取研究成果的间谍行为的猜疑。

文章还指出，这位学者回到中国之后成为西北工业大学的一名教授。西北工业大学是中国“国防七子”之一，得到中国国家的特别支持。这些学校处于人民共和国军事研究的最前沿，与军方的关系非常密切。

费泽尔呼吁加强安全防范措施。为了持续防止对专利、技术诀窍以及创新知识遭受间谍行为，那么“确保企业和研究机构建立起明确的风险意识并且执行严格的保护措施尤为重要”。

（商报、路透社、法新社）

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