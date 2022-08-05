德国内政部长敦促打击非法气候抗议活动

（德国之声中文网）德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）本周四（11月3日）在推特上表示，如果非法的气候抗议活动阻挡了紧急车辆的通行，她将“全力支持”警方对其进行打击。

她告诉德新社说：“这些活动人士将自己置于法律之上，采取的手段对重要的气候保护事业没有好处，反而造成了相当大的损害。”

她说，对于触犯法律的气候活动人士，“必须迅速地依法起诉”。

这位来自社民党的政府官员说：“当犯罪行为发生，其他人受到威胁时，那么合法抗议的每一个限制都已经被打破了。”

一场致命事件

费泽尔特别提到了本周早些时候在柏林发生的一起事件，其间两名抗议者将自己粘在了高速公路的一个龙门架标牌上。

警方表示，这两名男子是气候保护组织“最后一代”的成员。据称他们的抗议行为减缓了紧急部门对一起严重交通事故的反应速度。

当时，一名骑自行车的女性撞上一辆水泥搅拌机，被送往重症监护室。这名女性在本周五死亡。在事件爆出后，有人指责“最后一代”成员的抗议导致送医延误。

柏林消防队说，由于交通繁忙，急救车被耽搁了，但表示不能将其归咎于抗议者的行为。一位柏林的救护人员告诉新闻网站Buzzfeed，据他从现场同事那里了解到的情况，在被延误的急救车辆到达之前，病人已经得到救治；在这个特定的例子中，延误的时间可能并不影响救治结果。

“最后一代”组织对该骑车者的遭遇表示遗憾，但他们说“因为我们处于紧急情况之下，所以打断了日常生活。”

该组织在推特上写道：“政府的路线是致命的，是自我毁灭的，将我们引向气候混乱。”

警察工会担心极端主义渗透

在过去的几周里，欧洲各地的气候活动人士举行了各种有争议的抗议活动，例如泼洒西红柿汤和土豆泥，影响了从梵高《向日葵》到莫奈的《干草堆》等著名艺术作品。

他们还在建筑物上喷洒橙色油漆，其中包括德国的执政联盟各党——社民党、绿党和自民党的总部，要求采取更严厉的措施来应对气候危机。

在每个案例中，抗议者都因其行动而被拘捕。

德国警察工会（GdP）表示这还不够，他们敦促政府对那些“越来越多地诉诸于犯罪手段”的活动人士采取更果断的行动。

警察工会主席科佩尔克（Jochen Kopelke）说，工会担心活动人士团体正在被极端主义团体渗透。

他没有举出任何具体的例子，但他说：“不受控制的激进化可能首先导致极端主义，然后导致恐怖主义。我们不希望这样，它决不能在这里发生。”

他呼吁警方对某些群体进行监控。

德国气候保护团体“扰民”行为犯众怒

德国总统：抗议者可能失去公众支持

正在韩国访问的德国总统施泰因迈尔说，公民不服从的行为可能会损害气候活动人士追求的事业。

在此之前，施泰因迈尔访问日本京都时说：“问题是，我们这些天看到的行为，比如把食物扔到名画上，，或者把自己粘到街道上，是否真的有助于气候目标？”

施泰因迈尔说，“我担心它会破坏采取更果断的气候保护所需要的广泛社会支持，或者更具体地说，剥夺我们进一步增加这种支持的机会。”

他在京都同志社大学的一次演讲中说，“用令人震惊的行为导致瘫痪或者愤怒的抗议，不会成功地遏制气候危机。”

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