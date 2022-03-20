德国内政部长拒绝对所有来自乌克兰的难民进行登记

（德国之声中文网）德国联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）在接受《每日镜报》采访时说：“我们谈论的是已经逃亡多日的妇女和儿童，他们在寒冷的波兰边境耐心等待了很久。这些难民不应该在德国边境上被拦下检查。”

她在采访中强调说：“我再澄清一遍，人们有权利在这里自由行动。来自第三国的人员当然要进行登记。”她说，乌克兰难民到达接纳中心或者是申请社会救济之后，自然就会被登记。

此前基民盟主席梅尔茨（Friedrich Merz）指责说，现在根本不清楚哪些人进入德国，他们在哪里停留。费泽尔驳斥了这一批评，她说：“联邦警察在火车抵达德国边境的时候都上车检查护照。没有护照或者来自第三国的乘客都会被记录和登记。”

她还说：“95%从乌克兰到达德国的人都拥有乌克兰国籍。”她强调，到目前为止，没有迹象显示白俄罗斯有目的地把某些特定群体通过这一路径送往欧洲。也没有证据表明可能有恐怖分子试图与乌克兰难民一起来到欧洲。

巴伐利亚州内政部长赫尔曼（Joachim Herrmann）警告说，这种做法可能在接纳乌克兰难民的过程中造成安全漏洞。他在接受冯克媒体集团采访时说，重要的通过识别手段识别确定到达人员的身份。

他说：“我们必须知道来的都是谁，并且防止人蛇、有组织的犯罪团伙或者其他犯罪分子利用目前这一状况实施犯罪行为。”

赫尔曼呼吁其它联邦州效仿巴伐利亚州的做法，警察不仅对抵达的战争难民进行登记，同时利用警方的通缉犯数据库与抵达人员的身份进行比对。

德国警察工会要求在德国各地火车站为从乌克兰来的难民设置“保护区”，防止一些心怀不轨的男子逼迫乌克兰女性卖淫。但是联邦内政部长费泽尔对这一建议也表示拒绝。她说：“我们必须看到，很多志愿者接纳帮助这些难民，非常团结、非常人性。这对于刚刚逃离恐怖战争的人来说是一种诚挚的热情。让志愿者照顾刚刚到达的难民，这和（一下火车）只看到警察站在那里的感觉是完全不一样的。”

观看视频 02:08 大批乌克兰难民抵达德国柏林

联邦内政部公布的数据显示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，德国联邦警察登记的乌克兰难民人数为266975人。其中绝大多数为妇女、儿童和老人。由于没有全面的边境管制，实际进入德国的乌克兰难民人数可能要远高出统计数字。另外也缺少有多少乌克兰人通过德国再前往其它国家的统计数字。

（法新社、天主教新闻通讯社）

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