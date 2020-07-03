德国内政部长：当心“来自中国的混合威胁”

（德国之声中文网）德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）在接受《周日版世界报》采访时说："我们知道中国人对我们的关键性基础设施建设很感兴趣。但这和我们在冷战时期经历的会有所差别。"

泽霍费尔在接受采访时说，新冠疫情期间就可以清楚地看出来，中国是一个"系统性竞争对手"，中国"坚定地维护自己的利益"。

泽霍费尔表示，一开始北京对外只公布了很少的信息，现在又在尽全力"让外界表扬它是如何应对疫情的"。与此同时，中国"以帮助者的姿态向全世界提供口罩"。

虽然泽霍费尔对中国提出大量批评，但他还是表示，德国应该保持与中国的对话。他还解释说，"来自中国的混合威胁"指代的是，一个国家除了采取军事手段之外，还会利用经济层面的压力以及舆论宣传、黑客行动达到自己的目的。

对于目前香港的局势，泽霍费尔表示，德国"高度关注"香港局势的发展。在被问到德国是否准备为香港反对派人士提供庇护的问题时，泽霍费尔回应说："政治庇护是一项个体性的权利。不会因为一个个体来自于某一个国家，就会自动获得难民身份或者难民申请被自动拒绝。"他强调，更重要的是要对如下的情况进行审核，"是否有人因其持有的政治观点和宗教态度而需要为自己的健康或者生命做出担忧"。

虽然国际社会提出了大量的批评和质疑，中国还是通过了港版国安法。这是迄今以来对香港自治地位的最大程度干涉。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



欧洲议会外交事务委员会主席麦克阿里斯特（David McAllister）提出，欧盟应该对中国采取更强硬的手段。麦克阿里斯特在接受《周日版世界报》采访时说，应该联合国际盟友共同向北京施压。

德国自民党联邦议会党团副主席拉姆兹多夫（Alexander Graf Lambsdorff）表示，"北京当局践踏了香港人的基本权利"。

慕尼黑安全会议的主席伊申格尔(Wolfgang Ischinger)呼吁欧洲人保持团结。他说："现在最重要的是欧盟应该下定决心，发出共同的声音，制定统一的欧中政策"。

洪沙/张筠青 （德新社、法新社）