德国内政部长：将重新审核叙利亚难民的庇护问题

德国内政部长费泽尔表示，将根据相关法律条款，对在德叙利亚难民的未来做出决定。她表示，特定情况下，有些人可能会被取消庇护资格。

（德国之声中文网）德国内政部长费泽尔表示，特定情况下，一些来德寻求庇护的叙利亚难民必须重返原籍国。叙利亚阿萨德政权垮台一个月之后，费泽尔表示：“根据相关法律的规定，德国联邦移民和难民署将对叙利亚难民的庇护情形进行核查，对于那些已经不需要获得庇护的人来说，他们的庇护资格将被取消。”这位社民党政治家接受媒体采访时说, 如果不是出于就业和教育等原因获得在德居留权利，而又不肯自愿返回叙利亚的人，其庇护资格将被取消。

“安全第一”

费泽尔表示，德国外交部和内政部正在密切合作，以掌握有关叙利亚安全局势的信息。“安全问题是我们关注的要点。”此外，在叙利亚难民的问题上，德国政府也在同欧盟以及其他国际伙伴开展密切合作。

费泽尔同时也明确表示：“对于那些已经很好融入德国社会，找到了工作，掌握了德语，并已将德国作为新家园的人来说，他们当然可以留在德国。”而那些希望重返家园的人，也会得到德国方面的帮助。

12月10日，一些叙利亚人在杜伊斯堡街头庆祝阿萨德政权垮台。 图像来源: Jochen Tack/picture alliance



费泽尔强调，刑事犯罪分子和极端伊斯兰主义者将被尽快遣返。“相应的法律选项已经得到明显扩展，只要叙利亚局势许可，这些法规就将得到实施。”

目前，德国境内生活着大约97.5万名叙利亚人，他们当中的大多数是在2015年来到德国的。其中大约30万获得了所谓的“辅助性庇护”，也就是说，他们受到庇护的理由并非个人遭受迫害，而是他们的原籍国叙利亚正在发生内战。12月初，阿萨德政权被推翻后不久，德国有关当局就叫停了针对叙利亚人的庇护审理程序。

（德新社，基督教福音通讯社）

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