德国内政部欲采购大疆无人机引发争议

（德国之声中文网）根据德广联的独家报道，今年9月底，德国内政部招标购买60架“无人驾驶飞行器”，用于在自然灾害发生时勘灾和寻找失踪人员。不过在这份招标文件中指定要求购买67架大疆经纬 M300 RTK（DJI Matrice 300）无人机，此外还需要配套性的无人机使用的扩展性培训。

德国内政部的招标案中指定产品的生产商，这一做法已经相当引人关注。另外被指定的品牌是一个在美国越来越受到批评的无人机品牌——大疆。

今年10月5日，美国国防部宣布第二批中国企业黑名单，包含无人机制造商大疆创新、中国最大基因学公司华大基因等共13家中国企业在列。

美国国防部声明稿指，这些企业与中国军方有关，属于“直接或间接在美国运营的‘中国军工企业’”，依据《2021财政年度国防授权法》（NDAA）有关法定要求列入黑名单，禁止购买或出售这些公司的公开交易证券。

总部位于深圳的大疆创新是全球最大的民用无人机制造商，截至2020年其全球市占率约达7成，美国政府单位也多有采购。此前，大疆创新已在2021年12月遭美国财政部列入限制投资名单；2020年12月，被美国商务部工业和安全局列入实体黑名单。

对于内政部的这起招标案，德国朝野都发出批评之声。德广联的报道中引述绿党议会党团内政专家米哈黎齐（Irene Mihalic）和绿党议会党团副主席冯·诺茨（Konstantin von Notz）的看法指出，由于目前的风险，对于该标案采购和部署的“所有细节都必须进行彻底审查”。

联盟党议会党团内务政策发言人特罗姆（Alexander Throm）呼吁停止这件标案。他说：“来自一家与解放军有联系的公司的中国无人机是一种安全隐患，不应该被内政部采购。”他说“联邦政府对中国的天真态度”，已经到了“骇人听闻”的程度。这桩采购并不“恰当”。

联邦内政部一位发言人回应说，采购相关无人机可以扩大联邦技术救援署（Bundesanstalt Technisches Hilfswerk）在国内民事保护和灾害控制领域的管理能力。发言人说，对无人机功能的总需求导致“招标书正好指定为这一型号”。不过这名发言人也强调，招标仍在进行中，目前并未有企业或者品牌中标。

很多国家的政府机构都使用过中国产的无人机，例如美国加州在扑灭森林大火时也使用过中国的无人机。

乌克兰战场上的大疆无人机

（根据德广联等）

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