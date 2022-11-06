德国内政部欲采购大疆无人机引发争议

德国内政部在购买用于勘灾救灾的无人机招标文件中直接指定采购大疆无人机，引发朝野内外的批评。今年10月，美国国防部将大疆公司列入中国企业黑名单。
（德国之声中文网）根据德广联的独家报道，今年9月底，德国内政部招标购买60架“无人驾驶飞行器”，用于在自然灾害发生时勘灾和寻找失踪人员。不过在这份招标文件中指定要求购买67架大疆经纬 M300 RTK（DJI Matrice 300）无人机，此外还需要配套性的无人机使用的扩展性培训。
德国内政部的招标案中指定产品的生产商，这一做法已经相当引人关注。另外被指定的品牌是一个在美国越来越受到批评的无人机品牌——大疆。
今年10月5日，美国国防部宣布第二批中国企业黑名单，包含无人机制造商大疆创新、中国最大基因学公司华大基因等共13家中国企业在列。
美国国防部声明稿指，这些企业与中国军方有关，属于“直接或间接在美国运营的‘中国军工企业’”，依据《2021财政年度国防授权法》（NDAA）有关法定要求列入黑名单，禁止购买或出售这些公司的公开交易证券。
总部位于深圳的大疆创新是全球最大的民用无人机制造商，截至2020年其全球市占率约达7成，美国政府单位也多有采购。此前，大疆创新已在2021年12月遭美国财政部列入限制投资名单；2020年12月，被美国商务部工业和安全局列入实体黑名单。
对于内政部的这起招标案，德国朝野都发出批评之声。德广联的报道中引述绿党议会党团内政专家米哈黎齐（Irene Mihalic）和绿党议会党团副主席冯·诺茨（Konstantin von Notz）的看法指出，由于目前的风险，对于该标案采购和部署的“所有细节都必须进行彻底审查”。
联盟党议会党团内务政策发言人特罗姆（Alexander Throm）呼吁停止这件标案。他说：“来自一家与解放军有联系的公司的中国无人机是一种安全隐患，不应该被内政部采购。”他说“联邦政府对中国的天真态度”，已经到了“骇人听闻”的程度。这桩采购并不“恰当”。
联邦内政部一位发言人回应说，采购相关无人机可以扩大联邦技术救援署（Bundesanstalt Technisches Hilfswerk）在国内民事保护和灾害控制领域的管理能力。发言人说，对无人机功能的总需求导致“招标书正好指定为这一型号”。不过这名发言人也强调，招标仍在进行中，目前并未有企业或者品牌中标。
很多国家的政府机构都使用过中国产的无人机，例如美国加州在扑灭森林大火时也使用过中国的无人机。
（根据德广联等）
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