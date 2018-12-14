德国六智库声援在华被拘加拿大公民

(德国之声中文网) 本周四(12月20日)，位于德国柏林的全球公共政策研究所(GPPi)、德国马歇尔基金会(GMF)、欧洲外交关系委员会(ECFR)、科学政治基金会(SWP)、墨卡托中国研究中心(MERICS)、德国外交关系理事会(DGAP)共六家智库的负责人发表联合声明，对于三名加拿大公民的去向和个人状况"表达深切忧虑，并要求得到相关信息。" "我们迫切要求中国相关政府机构说明他们所受到的指控，并希望能够按照国际标准进行客观公正的处理。"

联合声明的签字人之一、柏林全球公共政策研究所所长贝纳(Thorsten Benner)对德国之声表示，六家位于柏林的智库，之所以要对中国与加拿大之间的这场纠纷发声，是因为"这可不只是中国与加拿大之间的事情，而是关系到每一个研究中国或者在中国展开研究的学者。"贝纳说，此事件让许多学者都感到非常担心，"所以，我们要向那些被中国拘捕的研究人员表示团结和声援。"

12月1日，华为集团副董事长、首席财务官孟晚舟在加拿大温哥华转机时被拘捕。当地警方是应美国司法部的要求而采取了此次行动。孟晚舟遭美国司法部的控告，被认为利用欺诈手段向跨国金融机构隐瞒华为集团违反美国对伊朗制裁法规的情节。此事引发了中国方面的强烈反应，北京方面已经多次要求加拿大当局释放孟晚舟。

12月10日，加拿大前外交官、现供职于"国际危机防范组织"的中国问题学者康明凯(Michael Kovrig)遭到北京当局拘捕，被控危害国家安全。几天后，另一名加拿大公民、在丹东市经营一家主要同朝鲜进行文化交流的公司的思巴夫（Michael Spavor）也因同样的控罪被捕。商人思巴夫常去朝鲜出差，也是一位小有名气的朝鲜问题评论人。

近四十年来最艰难时刻

贝纳指出，这是近年来首次有外国研究机构的职员在中国被捕；对于从事中国研究的学者而言，这开创了很不好的先例。"我很担心，这会让那些致力于在中国社会与西方社会间架设桥梁的人的处境越发艰难。比如康明凯，他的整个职业生涯都在为增进西方对中国的了解、促进对华合作与对话做贡献。拘捕像他这样的人，中国向外界释放出了一个异常令人担忧的讯号。"贝纳认为，中国问题学者在华的工作环境，已经到了近四十年来最艰难的时刻之一。

六家柏林智库的联合声明也强调："类似事件令经常在中国从事研究的外国学者感到不安和怀疑，担心自身安全。这很显然会对加强了解中国的发展以及推进中国与其他国家之间建设性关系的努力起到破坏作用。"