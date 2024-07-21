德国公民被白俄罗斯判死刑 外交部门正谈判

一名30岁的德国籍男子日前在白俄罗斯被判死刑，他被指控犯有“恐怖主义”以及“雇佣兵”罪行。德国外交部已经表示，拒绝一切形式的死刑。白俄罗斯外交部称，理解德方关切，并强调两国外交部已经为此事展开磋商。

（德国之声中文网）白俄罗斯人权组织“春天人权中心”(Viasna)最先披露了德国公民被判死刑的消息。该组织称，这名现年30岁男子曾是红十字会的救援人员，去年11月就被捕入狱，白俄罗斯检方指控他“准备发动爆炸袭击，从而影响白当局的决策、威吓民众、破坏公共秩序稳定”，法庭已经在6月24日判决其有罪，最新公布的则是其量刑。

“春天人权中心”还称，此案和一个支持乌克兰抗击俄罗斯的白俄罗斯民兵组织有关联。不过，该组织并没有透露其消息来源，白俄罗斯官方此前也没有披露过任何这名德国公民被捕和受审的细节。

德国外交部在对德广联确认了一名德国公民被判死刑的消息，并强调“外交部和驻明斯克大使馆正在为当事人提供领事协助，并且尽力与白俄罗斯当局交涉”。德国外交部在声明中还重申“德国拒绝一切形式的死刑，死刑是一种残忍且不人道的刑罚”，德方“在全球范围内致力于废除死刑、致力于让所有当事人免遭执行死刑。”

创建白俄罗斯人权组织“春天人权中心”的比亚利亚茨基(Alieś Viktaravič Bialiacki)2022年获得诺贝尔和平奖，成为冯·奥西茨基、昂山素季、刘晓波之后，第四名在被羁押期间获得诺贝尔奖的人士 图像来源: Tatyana Zenkovich/EPA/dpa/picture alliance

白俄罗斯外交部一名发言人也通过社交媒体确认了此判决，他说该德国男子被判犯有“恐怖主义”以及“雇佣兵”罪行。不过这名发言人并没有提到“死刑”，而是称“判决”。他还说，白方“当然正在和德方沟通”，“罪犯是德国公民，我们理解德方对其的担忧。”白俄罗斯方面称，已经依照国际法以及双边条约保障德方为当事人提供领事协助。“考虑到德国外交部的诉求，白俄罗斯方面已经根据形势的发展就现有选项提出了具体建议，两国外交部已经开始就此展开磋商。”白外交部发言人并未进一步透露两国谈判的细节。

白俄罗斯是欧洲唯一一个仍在执行死刑的国家，其执行方式为枪决。而且死刑犯家属不会被告知枪决日期以及埋葬地点。白俄罗斯当局也不公开死刑统计数据，外界估计自1991年苏联解体后，人口约900万的白俄罗斯总共枪决了约400名死刑犯。

（德新社、德广联）

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