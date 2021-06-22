德国公布5月外贸数据 对美中出口强势增长

（德国之声中文网）德国经济继续从新冠危机中恢复，５月份，对全球最大经济体--美国和中国的出口大幅上升。根据联邦统计局周四（６月２４日）提供的数字，德国5月对美出口商品总额为91亿欧元，增幅40.9%；对中国出口商品总额84亿欧元，增幅17.7%。数字显示，与英国的贸易也强势反弹，出口增幅44.6%，达50亿欧元。而一年前，对外贸易曾受因新冠大流行瘟疫导致的全球经济衰退重创，而对英贸易更受英国脱欧不确定性的影响。

总体而言，5月份，德国对欧盟以外国家的出口同比增长了27.9%，为484亿欧元。不过，若扣除季节性因素，则将比４月份减少3.0％。与欧盟以外的这些所谓的第三国的贸易平均占德国出口总量的47%。

德国汉堡的集装箱货运码头

这是今年第二次公布的月度对外贸易早期指标显示的结果。联邦统计局在上月过去20至25天后便公布对非欧盟国家的出口贸易数字，比通常提前了两个多星期。

（德新社）

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