 德国公布5月外贸数据 对美中出口强势增长 | 经济纵横 | DW | 24.06.2021

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经济纵横

德国公布5月外贸数据 对美中出口强势增长

德国统计部门发布的数据显示，外贸的强势增长将使得德国经济继续从新冠疫情造成的危机中恢复元气。其中对美国和中国的出口都明显上升。

“Made in Germany”德国制造

德国制造产品的出口量继续回升

DW.COM

最新的统计数据显示，德国出口型企业已经渡过了新冠疫情带来的危机，重新回到增长轨道。而随着全球经济的复苏，德国出口业预计会有进一步的良好表现。

随着逐步新冠大流行瘟疫危机，上个月，德国对美、中这两个全球最大经济体的出口飙升。 

（德国之声中文网）德国经济继续从新冠危机中恢复，５月份，对全球最大经济体--美国和中国的出口大幅上升。根据联邦统计局周四（６月２４日）提供的数字，德国5月对美出口商品总额为91亿欧元，增幅40.9%；对中国出口商品总额84亿欧元，增幅17.7%。数字显示，与英国的贸易也强势反弹，出口增幅44.6%，达50亿欧元。而一年前，对外贸易曾受因新冠大流行瘟疫导致的全球经济衰退重创，而对英贸易更受英国脱欧不确定性的影响。 

总体而言，5月份，德国对欧盟以外国家的出口同比增长了27.9%，为484亿欧元。不过，若扣除季节性因素，则将比４月份减少3.0％。与欧盟以外的这些所谓的第三国的贸易平均占德国出口总量的47%。

德国汉堡的集装箱货运码头

德国汉堡的集装箱货运码头

 

这是今年第二次公布的月度对外贸易早期指标显示的结果。联邦统计局在上月过去20至25天后便公布对非欧盟国家的出口贸易数字，比通常提前了两个多星期。   

（德新社）

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