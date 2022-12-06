德国公布新法草案：改变姓名和性别将变得容易

（德国之声中文网）德国政府周二（5月9日）提交了一份自决法草案。如果该法律草案获得通过，德国人将更容易合法地更改姓名和性别。

这份草案可望结束执行了数十年现行法律，即要求德国人获得专家评估和法院裁决之后才能改变性别。根据新规定，成年人无需任何其他手续即可在官方登记处更改姓名和法定性别。

在权利保护方面迈出一大步

"我们在自决法案方面又向前迈出了一大步，在保护跨性别者、双性别者和非二元性别者免受歧视和权利方面也迈出了一大步。" 德国家庭部长鲍斯 (Lisa Paus) 表示，"通过这种改变，我们可以将尊严还给那些被剥夺了几十年的人们。"

真爱无敌：德国天主教会为同性伴侣证婚

德国执政联盟在2021年12月上台时曾承诺废除现行的改变性别的法律。

德国同性恋协会（LSVD）虽然尚未进一步分析这份草案，但对其公布表示欢迎。

该协会执行董事会成员格里（Mara Geri）表示："受其影响的人们和相关利益团体为这一进展已经等了很长时间。自2022年6月提交要点文件以来，草案的公布已被推迟数次。"

现行的性别改变法律颁布于1981年，它要求申请者获得两名专家的评估--这两名专家必须接受过"充分熟悉性别改变的具体问题"的培训--并要求经过法院裁决才能合法改变他们的性别。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 彩虹旗下的爱 每年的6月是“骄傲大游行之月”。全世界各地的主要城市都会举办骄傲大游行。LGTBQ（男女同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿）群体在举行庆祝活动的同时，也呼吁全社会给与他们更多的尊重且接受这一群体的存在。图为在印度加尔各答举行的骄傲大游行上，两名年轻的情侣在彩虹旗前接吻。直到2018年同性关系在印度都是遭禁止的。目前印度尚未批准同婚合法化。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 出柜 对于年轻人来说接受自己的性别认同常常会十分困难。德国和法国的学者们在2015年和2016年联合调查研究发现，很多人都还在担心，如果他们出柜，将不会被家人所接受。被家人和朋友所接受会是一种重要的支持与帮助。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 全世界最大规模的骄傲大游行 1997年以来，巴西圣保罗举行的庆祝活动都是全世界最大规模的骄傲大游行，每年都会吸引高达400万人参与加入。保利斯塔大道（Paulista Avenue）是游行队伍经过的最知名的街道。游行期间举行的各种活动目的都是为了引起世人对GBTQ运动的关注。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 更多的色彩 志同道合的人在LGBTQ社区可以找到认同与庇护。骄傲大游行起源于1969年6月在美国纽约发生的“石墙暴动”。石墙暴动常被认是美国史上同性恋者首次反抗政府主导之迫害性别弱势群体的实例，亦被认为是美国及全球同性恋权利运动发迹的关键事件。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 色彩鲜艳的服装 在墨西哥城举行的骄傲大游行中，参与者们穿着色彩斑斓的服装兴高采烈地庆祝节日。一直到1998年，同性恋关系在墨西哥都被定罪为违反公共不道德法。长时间以来，同性恋在墨西哥被当作禁忌。不过，现在已经越来越多地被社会所认可接受。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 骄傲的粉色翅膀 这是一名游行参与者在迈阿密展示她绚烂的服装。去年一名袭击者驾车冲向游行队伍，造成一人死亡。今年早些时候，美国佛罗里达州出台了一项所谓的“不要谈论同性恋”的法律，目的是防止教师在小学校提及同性恋和性别认同等话题。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 少数群体 LGBTQ+群体并不是可以在所有国家都举行大规模游行活动。例如在保加利亚首都索菲亚，人们常常不能公开地举行庆祝活动。去年，该国的彩虹中心遭到极右翼分子博扬·拉萨特（Boyan Rasate）手下的暴徒袭击。2019年的一项调查显示，只有39%的保加利亚人赞同给予同性恋者平等的权利。 作者: Ulrike Schulze



公众对新法草案意见分歧

根据新的法律草案，14岁以下的儿童将需要其法定监护人提交变更性别声明。14岁或以上的公民可以自己申请，但需要提交法定监护人的支持信。

然而，2022 年进行的一项调查显示，公众对新法案的反应不一。民调机构YouGov 为《周日世界报》（Welt am Sonntag）所作的民意调查显示，46% 的受访者支持该法案，41%的受访者表示反对。

首度进入德国议会的跨性别人士

（美联社、德新社）

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