 德国公司是否尊重人权？ | 经济纵横 | DW | 11.08.2019

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经济纵横

德国公司是否尊重人权？

德国联邦政府希望了解1800家德国公司在国外进行生产时的尊重人权状况。公司是否参与调查是自愿的。尽管如此，德国公司仍对此感到有些恼火。

Indien Textilfabrik Näherinnen (Reuters/Babu Babu)

印度成衣厂的女工

（德国之声中文网）德国外交部开始对德国公司展开一项书面调查，该调查将于10月初结束。虽然外交部一位代表特"强烈"呼吁各公司踊跃参与，但调查还是以自愿为原则。所有参与调查的公司都是根据一定条件被随机挑选的。

 联邦外长马斯（Heiko Maas）在调查开始前表示："德国和德国经济尤其在全球化进程中获益"。 "因此，对那些在我们全球供应和价值制造链中工作的人，我们更有责任保护其权益。"

即使许多德国公司都承诺遵守人权标准，但对于分包商和供应商来说，情况往往并非如此。 7月初，乐施会组织（Oxfam）指责德国多家连锁超市集团继续让其供应链中的劳工"饥寒交迫、受剥削和歧视"。

该项调查将于2020年春季再次进行，之后得出最终结果。最后在调查结果的基础上，评估是否有必要以及采取哪些司法措施，迫使经济界遵守人权标准。

李京慧 / 叶宣（德新社、法新社等）

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