德国：八百多囚犯获得圣诞特赦

今年在德国获得圣诞特赦的囚犯比往年略有减少。尽管如此，还是会有数百名囚犯将能在圣诞节前重获自由，和家人团聚。不过这一特赦规定，并不适用于德国所有联邦州。

（德国之声中文网）圣诞节前夕，将有数百名囚犯结束牢狱生活、重返社会和家庭。德新社对各联邦州司法部门进行问询之后，得出了上述结论。不过，由于多个联邦州批准的特赦案例都有所减少，因此今年获得所谓圣诞特赦的囚犯人数，总数要少于去年。

特赦人数最多的是北威州。根据杜塞尔多夫北威州司法部提供的信息，今年将有248名囚犯提前获释。去年12月中旬，北威州获释的囚犯人数则为322人。巴符州则有160多人获得圣诞特赦，而去年这里获特赦的人数则为218人。

全德范围内，根据圣诞特赦的规定，今年将共有大约八百多名囚犯得以提前离开监狱。大多数被特赦者来自黑森州（104人），柏林（97人），莱法州（大约70）以及下萨克森州（46人）。

2023年，德国共有44000多名囚犯在监狱中服刑。 图像来源: Christian Charisius/dpa/picture alliance

不过，并非所有联邦州都有圣诞特赦的规定，比如巴伐利亚州就从未有过圣诞特赦的先例。



全德范围内，去年共有上千人获得特赦。而往年还曾有过囚犯拒绝特赦的案例。根据官方统计，2023年在监狱中服刑中的囚犯共有44000多人。

不过，提前释放也是有先决条件的。要想获得圣诞特赦，当事人必须在监狱中有良好表现，原定释放日期本来就在一月初，以及原刑期不得超过两年。

为什么会有特赦规定？

在谈到圣诞特赦的意义时，黑森州司法部长海因茨表示：“同家人共度圣诞节，是让囚犯重返社会的重要一步。”此外，圣诞节前获释，也有利于当事人在节前争取获得援助，并完成相关的行政手续。

（德新社）

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