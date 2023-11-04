德国全面禁止任何支持哈马斯的活动

（德国之声中文网）德国宣布对亲巴勒斯坦组织萨米敦（Samidoun）实施禁令，并进一步限制与恐怖组织哈马斯相关的活动，以显示对以色列消灭该恐怖组织的支持。

在10月7日以色列遭受恐怖袭击（造成约1400人死亡）的几天之后，德国总理肖尔茨宣布，德国政府计划对这两个组织采取行动。

该禁令意味着什么？

该禁令建立了全面制止这些组织活动的法律框架。这意味着任何人继续以任何方式为这两个组织开展活动，都将构成刑事犯罪。

该决定允许当局没收这两个组织的所有资产，并宣布其任何互联网站或社交媒体活动均为非法。

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）解释说，哈马斯早已被取缔，但最新举措进一步禁止与其有关的任何活动。

费泽尔在一份声明中说：“关于哈马斯，我今天宣布完全禁止一个以摧毁以色列国为目标的恐怖组织的活动。”

德国宪法保护局估计，德国境内约有450人积极支持在色列实施恐怖袭击屠杀的哈马斯。

德國猶太裔年輕人 憂心忡忡

与此同时，费泽尔说，萨米敦的德国分部已经表明它是一个国际网络的一部分，该网络以声援巴勒斯坦囚犯为幌子传播反以色列和反犹太主义宣传。

萨米敦是最近一次行动的幕后策划者，在这次行动中，一群人在柏林的一条街道上分发糕点，庆祝哈马斯的袭击。

费泽尔说：“在德国举行自发的‘欢庆活动’，以回应哈马斯对以色列发动的可怕恐怖袭击，以一种特别令人作呕的方式展示了萨米敦的反犹太主义、不人道的世界观。”

费泽尔表示，萨米敦的德国分部将被解散，这将“结束在德国的此类活动”。

她补充说：“德国没有反犹太主义的容身之地，我们将竭尽全力与之斗争。”

警察工会的赞扬

德国警察工会（GdP）表示，该禁令很有帮助，使打击亲哈马斯活动的法律形势更加明朗。

德国警察工会全国主席科佩尔克（Jochen Kopelke）表示：“保护德国犹太人的生命是重中之重，因此我们也将以强硬态度和专业精神打击这个恐怖组织。”

（德新社，美联社）

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