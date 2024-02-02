德国全国公共交通行业罢工一天

（德国之声中文网）周末到来之际，公共交通业为期一天的警告性罢工，使德国多个城镇陷入混乱。同过去几天的铁路和机场罢工不同，公共交通行业的罢工对上班族和学生冲击最大。公共服务业工会Verdi期望通过此次罢工，在十五个联邦州正在进行中的劳资谈判中进一步向雇主方施压。此次罢工行动共波及了八十多个城镇和四十多个县。

巴伐利亚州是唯一一个没有参加罢工行动的联邦州，因为该州的劳资协定依然有效。Verdi工会强调，德国最大规模公交公司-柏林公交公司（ BVG）的罢工行动只会持续到周五上午十点整，而其他城市的罢工行动则会持续一整天。

在人口最多的联邦州-北威州，警告性罢工造成的影响最为严重。工会方面表示，参与罢工行动的公共交通行业总共九万名员工中，有三分之一在北威州工作。特别是在大城市中，公交罢工给公众出行造成了严重的不便。

昨天周四，工会发起的罢工行动曾使德国的航空运输几乎陷入瘫痪。共有十一座机场的安检人员举行了为期一天的罢工。而就此此前，德国火车司机工会刚刚结束了历时数天的罢工行动。火车司机的罢工行动使德国铁路运输受到了严重影响。

公共交通业的罢工行动中，受影响最大的主要是上班族和学生。他们当中的大多数只好选择步行或骑自行车出行，也有人选择在家办公或学习。目前，除巴伐利亚州之外的其他所有联邦州内，公共服务业工会正在同雇主举行劳资谈判。Verdi工会提出的主要诉求包括：在不减少工资的前提下，减少工作时间，增加轮班的间隔时间，增加带薪休假时间，并提升休假补贴。工会方面认为，只有这样才能减少员工负担， 并增加这一职业的吸引力。

雇主方面也认为，应当使公共交通业变得更加现代化、更具吸引力，以便在就业市场紧张的情况下，仍能招聘到足够的从业者。但雇主方同时也担心，减少工时，会使现有工作人员的负担变得更重，也会大幅提升工资成本。在勃兰登堡州，工会方面要求加薪20%，至少将每月工资增加650欧元。

环保组织"周五游行为未来"Fridays forFuture (FFF) 发起了一系列集会行动，以示对公共交通业罢工行动的声援。该组织表示，提升公共交通业的工作待遇，是公共交通取代私家汽车的前提条件。

德国进入“罢工季”？ 德国短程公交罢工 2月2日，德国除巴伐利亚州以外的各地短程公共交通将因罢工陷入瘫痪。德国服务行业工会（Verdi）称，除巴伐利亚州外，德国各城镇的公共汽车、地铁、电车2月2日将停开，涉及130多家公司总计约9万名员工。 德国服务行业工会希望藉此施压，在即将举行的地方短程交通劳资谈判中要求更好的工作条件。

德国进入“罢工季”？ 德国机场安检人员大罢工 包括法兰克福、柏林、汉堡在内的德国11个机场的安检人员2月1日将举行为期一天的罢工。预计将有1100多架航班取消或延误，近20万名乘客受影响。德国服务行业工会（Verdi）希望通过此次罢工行动为2.5万名机场安检人员争取更好的薪酬。下一轮劳资谈判将于2月6日至7日进行。前三轮谈判均无果而终。

德国进入“罢工季”？ 德国火车司机多次举行罢工 由于和雇主方的薪资谈判无法达成共识，德国火车司机继去年11月举行为期20小时的罢工后，今年1月已举行了两次时间更长的罢工。一次是在1月10日和11日，为期两天。另一次是从1月24日开始，原计划罢工6天，后因达成进一步谈判的协议而提前数小时结束。火车司机工会要求减少轮班制员工每周的工时，增加薪酬。劳资双方目前就2月5日展开新一轮谈判，火车司机3月3日之前不罢工达成一致。

德国进入“罢工季”？ 医生、药房也抗议 去年年底，德国各地许多诊所宣布关门休诊，以表达对超负荷工作、官僚主义等问题的抗议，要求改善工作条件和薪酬。

德国进入“罢工季”？ 罢工有传统 这张照片摄于1958年1月16日。四名有轨电车司机和售票员在参加抗议活动前为摄影师摆拍玩扑克牌。当时，法兰克福和奥芬巴赫（Offenbach)市的公共汽车司机、有轨电车司机及售票员举行了罢工和抗议集会，要求涨工资。

德国进入“罢工季”？ 罢工年年有 德国联邦统计局的统计显示，2022 年共有1532 家公司受到（警告性）罢工影响， 约 28.4万名员工参加了罢工。2012年，只有367家公司受到罢工影响，2.2万人参加罢工，是2012至2022年罢工人数和涉及公司最少的年份。上述11年中，2015年受罢工影响的企业最多，有1618家；参加罢工人数最多的是2018年，约68.2万名员工参加了罢工。

德国进入“罢工季”？ 罢工损失多少工作日？ 德国联邦统计局的另一项统计显示，2022年，每1000名员工因劳资纠纷而损失的工作日为6.5个。 在2022年之前的十年中，该值基本在 3.2 至 14.0 之间，只有2015年是一个例外。2015 年，由于金属行业工会 （IG Metall）组织超过88万人罢工以及铁路和汉莎航空公司的警告性罢工，这一数字为 28.2 个工作日。



（法新社、德新社、美联社）

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