德国入籍人数创2000年以来新高

2023 年，来自157个国家的超过20万人获得了德国公民身份，创下新世纪以来的最高纪录。从2024年6月起，成为德国公民将变得更加容易。

（德国之声中文网）德国政府周二（5月28日）公布的最新统计数据显示，2023年约有20.01万人入籍成为德国公民，是进入新千年以来入籍人数最多的一年。

这些数据的发布距德国放宽德国公民身份和双重国籍的新规定生效的日期--今年6月底--仅有一个月的时间。

与2022年相比，入籍总人数增加了约3.1万人（19%），增幅略低于2021年的约3.7万人（28%）。

超过三分之一的新德国公民来自叙利亚

新入籍的德国公民来自157个不同的国家，其中大部分（56%）来自叙利亚、土耳其、伊拉克、罗马尼亚和阿富汗。

他们的平均年龄为29.3岁，大大低于德国人口的平均年龄（44.6岁）。男性略高于半数（55%），比德国全国平均水平高出5%。

仅前叙利亚公民就占入籍总人数的三分之一以上（38%），增加了2.71万人（超过56%），到2023年将达到约7.55万人。

2023年获得德国护照的叙利亚人平均年龄为24.5岁，64%为男性。成功申请者平均在德国居住了6.8年。2023年，有一个德国村庄甚至选举了一名叙利亚难民担任村长。

"大量叙利亚人入籍与2014年至2016年间大量叙利亚寻求庇护者移民（到德国）有关。"政府的一份新闻稿指出，"这些（人）现在越来越多地符合公民身份的标准，包括语言技能和最短居留时间。"

入籍德国的叙利亚难民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

来自土耳其和乌克兰的德国新公民人数增速放缓

相比之下，2023年获得德国国籍的土耳其和乌克兰移民人数与2022年相比有所减少。

土耳其人和伊拉克人仍然是第二大移民群体，新入籍人数约为10700人。不过，去年入籍的土耳其人比2022年减少了3500人（-25%）。

在俄罗斯全面入侵乌克兰之后，申请并获得德国国籍的乌克兰人数量在2021年至2022年期间几乎增加了两倍，从1900人增加到5600人。2023年，约有5900人成为德国公民，增幅为6%，其中乌克兰人占当年总数的3%。

越来越多的以色列人申请"赔偿性入籍"

与此同时，越来越多的以色列公民和其他德国纳粹1933-1945年独裁统治受害者的后裔也在申请德国公民身份。

本周一，德国当局表示，仅在2024年的前四个月，他们就收到了近6900份来自以色列人的申请。相比之下，2023年全年收到的此类申请约为9100份，2022年约为5700份。

德国犹太人中央委员会（ZdJ）认为这与巴勒斯坦激进组织哈马斯在10月7日发动的恐怖袭击有关。那场袭击导致约有1200名以色列人死亡，另有约250人被劫持为人质，从而引发了巴勒斯坦加沙地带目前的冲突。

所谓的"赔偿性入籍"是德国宪法专门为受到迫害并被剥夺国籍的纳粹政权受害者及其后代作出的规定。

除了以色列之外，来自美国的赔偿入籍申请数量最多。

（德新社、路透社、福音教通讯社）

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