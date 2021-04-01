 德国入侵80周年 希腊再提赔偿要求 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2021

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时政风云

德国入侵80周年 希腊再提赔偿要求

在二战期间遭德国入侵80年后，雅典政府再次要求柏林就战争赔偿问题进行谈判。

Zweiter Weltkrieg - Angriff NS-Deutschland auf Griechenland

纳粹德国于1941年4月6日入侵希腊

(德国之声中文网）本周二（4月6日）是纳粹德国入侵希腊的80周年纪念日。希腊外交部在纪念日前夕表示，从希腊的角度来看，战争赔偿问题仍未解决。

希腊外交部发言人亚历山大·帕帕约安努（Alexandros Papaioannou）向德新社表示：“在我们的要求得到满足之前，这个问题依然存在。这些要求是有效且积极的，我们将竭尽全力使其得到满足。谈判将对进一步促进希腊与德国的关系起到非常积极的作用。”

总理换人 要求不变

希腊曾于2019年6月呼吁德国就二战赔偿问题进行谈判。在向德方提交的一份外交口头照会中，雅典称赔偿问题在“道德上和物质上“，对希腊人民都具特殊意义。当时的希腊政府由左派总理齐普拉斯领导。他认为，随着对财政濒临崩溃的希腊的救援计划到期，是时候提出二战赔偿要求了。当年10月，这一要求被德国方面正式拒绝。

去年1月，现任保守派总理米佐塔基斯的政府也在外交照会中重申，赔偿问题对他们而言尚未解决。

Griechenland Premierminister Kyriakos Mitsotakis

希腊总理佐塔基斯：赔偿问题尚未解决

德国：赔偿问题已解决

数十年来，战争赔款一直是影响德国与希腊关系的一个棘手问题。纳粹德国于1941年4月6日入侵了希腊和南斯拉夫王国。直到1944年，德国党卫军和国防军在希腊制造了多起屠杀事件。他们称这是对游击队袭击的报复。按照希腊的官方统计，共有30万希腊人死于这场战争。希腊一个负责讨论赔偿问题的议会委员会认为，德国应该为其在希腊土地上的战争暴行至少赔偿2890亿欧元，其中包括希特勒政权从希腊银行勒索的强制贷款。

而德国联邦政府总是以两项条约为由，说明战争赔偿问题已经得到解决：1960年，德国政府同多个欧洲国家签署协定，提供了1.15亿马克的赔偿，并“制定了内容广泛的赔偿机制”，希腊也是受益国之一；1990年两德统一时的所谓“2+4”协定中，也明确表示“不再进行进一步的战争赔款”。该协定由当时的东德和西德以及美国、苏联、英国、法国四国在莫斯科签署，又称“最终解决德国问题条约”。

至于雅典现在是否有权要求德国提供更多赔偿，法学家和历史学家对此看法不一。

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