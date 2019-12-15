德国儿童节“东”拉“西”扯

（德国之声中文网）许多德国人并不知道，9月20日的世界儿童日就是德国的儿童节。可见这个节日没有好好过过。但来自东德的人对儿童节却不陌生，六一儿童节在德国东部已有60多年的传统了。

造成这样的东西分化，与两个德国统一前分属不同的意识形态阵营有关。东德和许多社会主义国家一样，接受了苏联"老大哥"的儿童节，而且认认真真地过了几十年。而西方阵营的西德则认可了联合国的世界儿童日，只是从政府到百姓，都没怎么上心，没有把它当成重要的日子对待。

东德儿童节：欢乐+政治宣传

1948年12月在匈牙利布达佩斯举行的国际民主妇女联盟（IDFF）第二届大会，建议规定一个国际统一的儿童节日。第二年在莫斯科举行的IDFF理事会议，正式将6月1日定为国际儿童节。因此从1950年开始，苏联、东欧以及包括中国在内的许多社会主义国家先后开始庆祝这个节日。

这一天成了不少东德人儿时美好记忆的组成部分。许多父母和老师会在这一天送小礼物给孩子，向他们祝贺节日。学校、少先队和幼儿园会举办庆祝活动，其间当然少不了高唱富有政治教育意义的少儿歌曲。

除了强调儿童是祖国明日的栋梁和希望，儿童节的活动还常常带有"忆苦思甜"的味道，强调社会主义制度优越性，让孩子们意识到生在社会主义国家的幸福，了解资本主义社会和第三世界儿童的"疾苦"。

少先队鼓号队

对于孩子们来说，最开心的当然是，六月一日基本就是个假日。如果赶上工作日，大多数学校虽不放假，但也不上课，而是组织学生们参加本地的儿童节庆祝活动。

西德儿童节：有一搭没一搭

1954年9月21日，联合国第9次全体大会建议各成员国设立一个统一的儿童日，旨在促进儿童权益保护、敦促各国政府承诺向联合国儿童基金会的工作提供支持。1989年9月20日，联合国通过《儿童权利公约》，此后这一天也成为国际儿童权益日。

联邦德国于1954年将9月20日正式定为儿童节。但除了为数不多的庆祝和专题活动外，大多数德国人对这个节日并无概念。据分析，一个原因是德国官方无意利用这个节日进行政治宣传。而儿童权利，在战后的德国并不是一个轻松的话题，涉及德国保守的家庭婚姻政策。联合国提出的某些儿童权利，甚至与德国当时的家庭民事法律有冲突。因此政府在这个议题上保持低调。

至于怎样建设一个更利于儿童成长的社会环境，人们着眼于具体硬件措施，如在城市规划中充分考虑儿童的需求等。只有联合国儿童基金会（UNICEF）和德国儿童保护协会（Kinderschutzbund）会举办定期的、稍具规模的儿童节日和庆祝活动。而学校在这个日子基本不扮演什么角色。

直到1989年9月20日，德国儿童援助会（DKHW）为庆祝联合国《儿童权利公约》签署，在当时的首都波恩组织了盛大的儿童节活动，才使这个默默无闻的节日又引起了注意。现在德国的大城市，在9月20日前后都会有一些小规模的儿童节日活动，由民间的儿童公益团体和市政府举办。

多一个节日何乐不为？

在两德统一后，在儿童节的问题上东部和西部仍没有接轨。直到2000年代中期，在联邦政府的日程上，仍只有9月20日世界儿童日。这一天在柏林的波茨坦广场举办大规模的市民节日，自2011年以来，联邦总统或家庭部长等政治家也会参加。

最近10年来，西部的人们才逐渐开始认可东德地区保留的六一国际儿童节，并通过举办一些活动来"过"这个节。在曾经东西分治的柏林，最大的儿童节庆典是现在是6月1日在亚历山大广场举行。