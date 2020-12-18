德国修辞学会：默克尔新冠演讲年度“最佳”

（德国之声中文网）"当前新冠肺炎疫情正急剧改变着我们国内生活。我们对常态、公共生活、社会共存的认知均面临前所未有的考验。你们中数以百万的人不能上班，你们的孩子不能上学或上幼儿园，剧院、电影院、商店被关闭，或许最重要的是：习以为常的人际交往受到限制......"3月18日，德国总理默克尔以和民众直接恳谈的语气开始了首次就德国新冠疫情发表的电视讲话。

她说，"自德国统一以来，不，自二战以来，我们的国家还从未面临这样一次必须勠力同心去应对的挑战......如果在很短时间内出现过多需要住院的新冠肺炎重症患者，我们的医院也会超载。这不是简单而抽象的统计数字，而是一个个人，可能就是父亲、祖父、母亲、祖母、伴侣。我们是共同体，每个生命、每个人都是其中的一分子......"

图宾根大学的修辞学专家委员会认为，默克尔的这一电视讲话令人印象深刻，充分表明良好的修辞对增强凝聚力、激起共鸣所发挥的作用。专家们写道，这一电视演讲对德国民众产生的直接影响力可能为过去年间其他任何演讲所不能及："演讲生动、结构分明......充分运用了对中心思想的反复和变化来营造紧迫感。"

专家们还将其与法国总统马克龙和英国首相约翰逊就疫情发表的演讲作了比较，认为马克龙第一次新冠疫情演讲倾向于使用"威权主义腔调和全面战争意象"，约翰逊的演讲淡化了危险，默克尔则使用语言来传达客观信息，并提出科学依据。

许多人认为，默克尔3月18日的这一讲演反映出她受过良好的科学训练。该演讲在全球各地都受到广泛赞誉。其中心思想可以归纳为两句话："情势严峻。请务必认真对待。"

抗疫关头 女性领导显光彩 德国：让你面对现实 德国总理默克尔较早就向民众喊话，以她一贯的不惊不乍的方式告诉德国人，疫病流行的结果是，全国人口的70%可能会感染新冠病毒。“形势很严峻”，“请认真对待”，她在一次极为少有的电视讲话中说。由于检测机制很早就开始发挥作用，德国的病死率明显低于欧洲邻国。眼下德国开始讨论制定放松严格限制的计划。

抗疫关头 女性领导显光彩 台湾：果断出手 台湾总统蔡英文是最早、最快对疫情做出反应的领导人之一。早在今年一月传出武汉发现不明肺炎的消息后，台湾就开始行动，先后采取124项阻断传播渠道的措施。迄今台湾没有实施已在全球其他地方成为常态的封锁、禁足等大范围强制措施，却做到了控制疫情，确诊和死亡人数很低。

抗疫关头 女性领导显光彩 新西兰：更及时、更持久 新西兰政府较早地采取了严格限制行动自由的措施。女总理阿德恩（Jacinda Ardern）十分清晰地强调了有关措施的必要性和紧迫性。在全国仅出现6名确诊病例之时，新西兰就规定入境者进行居家隔离，随后又全面禁止外国人入境。上述果断措施让新西兰免于感染潮的爆发。在4月中旬其他国家开始讨论放松限制之时，新西兰变得更加严格：今后该国公民入境必须集中隔离14天。

抗疫关头 女性领导显光彩 冰岛：全民免费检测 女总理雅各布斯多蒂尔（Katrín Jakobsdóttir）领导下的冰岛政府，向国民提供免费新冠病毒检测。与其他大部分国家限定有症状者才检测不同，冰岛的做法可称为全民皆检。从人口比例看，冰岛的检测量已是韩国的5倍。同时该国通过手机定位追踪，做到了防控疫情不停课，不封城。

抗疫关头 女性领导显光彩 丹麦：重返生活 4月15日，丹麦的部分小学校和幼儿园重新开放，许多孩子在近一个月的宅家后恢复了以往的正常生活。在3月出现首批确诊病例后，该国首相Mette Frederiksen迅速采取了包括关闭边境在内的严格限制措施，得以较好地控制了疫情。现在丹麦大胆迈出复课步骤，成为众多欧洲国家关注的焦点。本周三，她拜访了一家重新开放的学校。

抗疫关头 女性领导显光彩 芬兰：“网红”代言 34岁的芬兰总理马琳（Sanna Marin）在去年12月当选时，是全球最年轻的政府首脑。这位80后总理在新冠抗疫中的举措也不拘一格。政府借助社交媒体，请不同年龄的网红代言，向自己的粉丝宣讲基于事实的防疫信息。因为人们意识到，并非所有人都会阅读传统媒体来获取信息。

抗疫关头 女性领导显光彩 挪威：给孩童开新闻会 挪威首相索尔贝格（Erna Solberg）采用的沟通方式也十分具有创意。她在电视上举行了一场只对儿童、没有成人参加的新闻发布会。首相回答了全国各地孩子们提出的问题，循循善诱，耐心解释为什么害怕是一种完全正常的反应。如此温暖、人性化的出场方式，或许只有女性领导人才做得到吧。 作者: 叶宣（综合报道）



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