德国修改国籍法 缩短入籍所需年限

（德国之声中文网）在德国有约1200万人没有德国护照，尽管其中近半数已在这里生活了10年以上。新的国籍法可能会带来一些变化。有收入可维持生活所需的人未来在五年后即可申请德国护照，迄今为止的规定是八年。

如果有特殊的融合贡献，比如参加志愿消防队的工作，甚至可在三年内就加入德国国籍，迄今为止的规定是六年。此外，所有人都有权申请双重国籍，此前的规定是仅欧盟公民有这样的权利。

"现代化的移民国家"

社民党议员德米尔（Hakan Dmir）向《日报》表示，由该党及绿党和自民党组成的三党执政联盟是"唯一做成这件事的执政联盟"。另一位社民党议员图尔克-纳赫鲍尔（Derya Türk-Nachbaur）则在X平台上向数百万有移民背景的人们写道："你们是我们中的一份子！"

社民党籍的移民、难民与融合国务部长阿拉巴里-拉多凡（Reem Alabali-Radovan）则向德意志电台表示，获得德国国籍的门槛仍然很高。她说，德国希望成为现代化的移民国家，吸引外国专业人才，弥补与其它国家的差距。德国内政部长费泽尔（社民党）在联邦议会辩论中表示："我们也必须吸引来自全世界的专业人才，就像美国、加拿大一样。"

社民党议会党团副主席维瑟（Dirk Wiese）表示："我们让建设国家的人们也有在法律上参与德国生活的权利。"社民党议员埃莫托维奇（Adis Ahmetovic）向《每日镜报》表示："双重国籍不但在经济上是未来吸引专业人才的有用工具，也是对为德国做出巨大贡献的有移民背景的人们迟来的认可。"

联盟党：德国国籍被贬值

基民盟和基社盟组成的联盟党则对国籍法改革提出批评。数月来，一些议员如基社盟秘书长多布林特（Alexander Dobrindt）称德国国籍被"贱卖"了。

"保护德国国籍的价值"是联盟党在议会提案的名称，内中称政府的改革计划"从根本上是错误的"。改革无视"移民危机和融合问题"，相关草案应当"小心维护国籍法并且面对现实"。

联盟党团内政发言人特罗姆（Alexander Throm）向德意志电台表示，这是一部"国籍贬值法"。他说，新的期限太短，无法确保融合的持久性成功。"政府由此不单改变了一部法律，而且要改变我们的社会。"

入籍要认同保护犹太人

新的内容还有，入籍者不单需要宣誓认同德国基本法所规定的自由民主基本秩序，也要认同"德国纳粹非法统治所带来的特殊历史责任及其后果，特别是保护犹太人的生活"。

自民党籍的德国司法部长布什曼（Marco Buschmann）提及德国街头个别出现的反犹抗议说道："如果继犹太人大屠杀之后，对犹太人最大规模的杀害在我们的街头被欢庆，并要求将哈里发作为国家形式，那将违背我们的价值。"

慈善团体的批评

对新国籍法的批评不单来自在野党，也来自公民社会团体。因为没有收入、依靠社会福利的人群将不再有特例。这类人群未来将仅在极其例外的情况下可加入德国籍，由相关部门负责权衡。

德国平等慈善联合会（Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes）负责人施耐德（Ulrich Schneider）批评说："我们原本希望能有一个具有法律约束力的解决方案，以避免对比如残障人士、单亲和年长者的歧视，使他们拥有法律上的保障。"

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