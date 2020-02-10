德国保守派不反对华为参与5G建设

(德国之声中文网) 德新社取得的文件指出，德国总理默克尔带领的保守派阵营不反对让中国电信巨头华为参与德国的5G建设。这份立场性文件由基民盟撰写，与其姐妹政党基督教社会联盟(CSU)的国会议员在周二拍板定案。文件中认为，德国在建设最新的超高速网络时，不应该排除华为。

路透社引述消息人士称，德国总理默克尔（Angela Merkel）所属的保守派议员们支持有关5G通讯网络的立场性文件。该文件虽然没有全面禁止华为，但是建议对外国供应商采取更严格的规定。这份立场文件是由基民盟撰写，旨在缓和党内异议者视华为为国家安全威胁的的疑虑。

能够消除与亲美派国会议员罗特根之间的意见分歧，是这次讨论迈出的重要一大步。

在几个月意见纷纭的讨论之后，这份文件有意在5G建设这个议题上为默克尔带领的联合政府设定一个立场，并为凝聚跨党派的共识建立基础。

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文件中说: 「拥有足够资源的政府单位可以渗透进入任何设备制造商...就算有非常全面的技术检查，还是无法完全消除安全风险，顶多只能最小化。」文件还说: 「与此同时，我们不是完全对意图在5G网络上进行窃听的举动毫无防备。高强度密码与端对端加密可以确保通讯时的安全性。」

党内几名消息人士周二表示，虽然基民盟议员支持这份文件中主张不应该施加个别的禁令，而是应该建立一个风险控管的原则。

加拿大民调: 更少人支持禁用华为

安格斯里德研究所(Angus Reid Institute)的最新民调显示，大约只有56%加拿大人支持禁用华为，比2019年底的69%下降了13%。考虑到华为创办人任正非具有军事工程师背景，以及中国政府于2017年通过法律要求企业有义务配合国安机构调查，美国担忧华为可能会为世界各国带来国安风险，并且公开呼吁世界各国禁用华为。

但是，加拿大还没有公布最终决定。 据说加拿大的电子窃听与间谍机构在是否使用华为一事上意见分歧，加拿大《环球邮报》周一(2月10日)报导，军方领导人偏好实施禁令。

最近几周，英国和欧盟制定的规则都允许华为有限度参与5G建设。英国《金融时报》2月6援引伦敦和华盛顿的匿名官员指出，约翰逊在电话中表示华为仍将参与英国5G建设，特朗普得知後勃然大怒。

罗法/杨威廉(路透社、德新社)