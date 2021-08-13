 德国使馆推文伤害了部分日本国民自尊心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2021

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时政风云

德国使馆推文伤害了部分日本国民自尊心

二战结束 76 年之际，德国驻日大使馆对二战中日本和德国有相似之处的评论引发激烈争论。有日本极右翼分子表示，不能把日本同德国相提并论，这一表态又引中韩网民的抗议。德国之声记者Martin Fritz从东京发来以下报道。

靖国神社前的日本极右人士（资料照片）

靖国神社前的日本极右人士（资料照片）

（德国之声中文网） 1945年8月9日，在长崎投下原子弹76周年之际，德国大使馆用日语发推文："广岛和长崎象征着核战争的疯狂。这是一场由德日民族主义和军国主义引发的战争。"

推文一出，引轩然大波，几乎每一秒钟都有网民回应文，短短4天内，该推文获超1.25万个赞、7600 次转发、2300 条评论，成为德国驻日大使馆推特账户上获反应最多的帖子之一。

极右人士愤怒 

许多评论来自日本新民族主义者，即所谓的"因特网-右翼"，（日语"Netto Uyoku"）。在日本最重要社交媒体推特上，这些常带有种族主义和仇外口吻的极右翼人士攻击中国和韩国，否认日本在二战犯有战争罪，例如否认强迫卖淫、 否认1937 年为期7 天的南京大屠杀（至少 20 万人死亡），拒绝任何来自他国的批评。

很多"因特网-右翼"尤其对德国驻日大使馆在战争罪行问题上将日本与德国等同视之感到愤怒。一网民表示诧异，问道： "使馆对战争的看法怎么这么肤浅？"另一用户承认，德国未否认自己犯有"战争罪"， "但把日本等而视之，实在是无知且粗鲁。"

德外长广岛视频

德国驻日使馆对出现这么多评论并不意外。一年前，使馆关于二战中的德国和日本的表态就曾在推特上引起激烈辩论。 2020年8月6日，在广岛原子弹爆炸75周年之际，德国大使馆发布了外交部长马斯（Heiko Maas ）的带日文字幕的视频。马斯在视频中说："世界永远不能忘记发生在广岛以及数天后在长崎发生的事情及其原因：辐射、死亡、疾病、苦难--所有这些都是德国和日本甚嚣尘上的民族主义和军国主义引发的战争的后果。"这一说法也与马斯 2019 年 11 月亲访广岛时所获的印象有关。

这一视频推文也立即引致众多评论。不过，当时和现在的激烈反应并未使德国外交界茫然无措。柏林外交部表示，联邦德国政府坚持其坦诚和批判性审视历史的政策，并对德国之声强调："事实上，某些情况下，这有时会引发争议，但它有助于实现坦率的讨论，并是多元社会强大的体现。"

韩国人、中国人加入讨论

就像是得到证明一样，这次推特上的观点也非一边倒 ：最初几个小时内，约有 60% 的反应负面，40%正面。而一年前，网上反应几乎只来自日本的"因特网右翼"。这一回，表态的中国人和韩国人越来越多。 

一中文用户写道："日本真的不知道历史是什么吗？日本人在任何一个东亚，东南亚国家都能看到真正的历史，日本在二战中就是亚洲的纳粹。" 另一名中国网民惊讶于某些日本人的抵制心态："德国至少承认了自己的错误，日本却仍视自己是受害者？"

韩国一用户感谢德国大使馆的明确说法，并写道："希望日本能像德国一样承认并反思其战争罪责。"另一名韩国网民也强调了德国和日本之间的不同之处："德国得到了原谅和尊重，因为它未忘记自己的过去。相比之下，其它国家显然忘记了自己肮脏的历史。

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