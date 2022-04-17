 德国住房与建筑业忧心忡忡 担忧全线萎缩 | 德国新闻 | DW | 19.04.2022

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德国住房与建筑业忧心忡忡 担忧全线萎缩

新冠疫情再加上俄罗斯侵略乌克兰的战争。德国住房与建筑行业一致认为，无论是对委托方还是施工方而言，新建住房成本都将难以估算，最晚到2023年，德国住房建设将全面萎缩。

德国住房与建筑行业预测，至晚到2023年，德国住房建设将全面萎缩。

德国住房与建筑行业预测，至晚到2023年，德国住房建设将全面萎缩。

（德国之声中文网）巴伐利亚州住房产业协会(vdw)会长迈尔(Hans Maier)告知德新社：“有下滑，而且是大幅度”。这和其德北地区的兄弟协会VNW的预测一致：住房建设将萎缩。  

乌克兰战争和新冠疫情严重扰乱建筑业供应链。除了已经导致大量施工延期，还有一个更严峻的后果：建筑业崩溃。 

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国际投资者为德国的房地产投入了大笔资金，导致房价迅速上涨。然而一项研究显示，在房市蓬勃发展了多年之后，他们开始觉得德国城市的房地产价格已经太贵。租房者的压力是否会减轻呢？

多年来，德国房地产市场形势紧张。对于大城市来说尤其如此。一项调查结果表明，在可预见的未来，情况可能继续如此。住房昂贵，不过希望还是有的。

若个人和商店因新冠肺炎危机无法交租金，一些房东也面临重重压力，其结果：投资活动减弱、新盖房子数量减少。

为抑制房租飞涨，柏林全民公投倡议人希望最终没收私营房地产康采恩拥有的住房。德国各党派对此做出极为不相同的反应。

根据建筑行业协会的估计，至晚到2023年，德国国内住宅建设将大幅下滑。  

其主因是材料短缺和大瘟疫导致成本激增。VNW在汉堡的一位发言人告知：“目前，德国北部地区86%的住房合作社和社会福利房建筑公司将新住房建设前景评为糟糕或极遭。因此，它们当中有60%希望延期启动新建筑项目，或者，拿不定主意。”  

“每八星期就面临一次大规模涨价”

尽管成本增加，许多住房公司眼下仍忙于施工。位于波鸿（Bochum）的德国最大住房公司Vonovia及其内部房地产开发商Buwog Development也是这样。对此，Buwog总经理魏斯（Eva Weiß ）解释说，"因Buwog通常与其分包商商定了固定价格，短期内，价格波动通常不会对我们的新建筑业务或目前提供的公寓价格产生影响。"   

然而，从中长期看，前景不乐观。在德国建筑业各主要协会最近公布的一项调查中，90%的公司抱怨价格上涨，抱怨供应瓶颈的企业占80%。调查结果显示，对许多材料建筑材料，供应商目前只报当天价格，或无价可报。   

巴伐利亚州建筑协会发言人指出，“这是一种我们从未遇到过的情况。我们手上订单满满，但原材料匮乏。现在是，每8个星期就面对一次大规模涨价”。     

根据来自建筑和住房行业的信息，钢、钢合金、许多建筑材料中使用的铝以及木材都已部分缺货；保温材料供不应求、道路建设不可或缺沥青亦然、瓷砖和陶瓷出现瓶颈，价格飙升。    

担忧建设项目会从2023年起大幅下降

通常，建筑物业主和建筑企业在项目启动前即合同约定终极价格。若材料成本像目前这样快速上升，满负荷运作的建筑企业便有可能最终亏损。为避免陷入困境，许多企业因此不再竞标新合同。根据该发言人的说法：“超过30%的建筑公司不再提交新的竞标书” 。  

VNW主管布赖特纳（ Andreas Breitner ）承认，他担心梅克伦堡-前波莫瑞、石勒苏益格-荷尔斯泰因和汉堡等北部各州的新住房建设会大幅下降。论及南部各州，他的巴伐利亚同事迈尔表示，2021年竣工数有纪录，2022年将有良好的竣工数，2023年则将出现低迷。 

观看视频 01:47

买房梦距离德国人越来越遥远

相关问题不止危及住房建设，而且也影响土木建设工程——新建公路、隧道和铁路。联邦和州政府正试图经由所谓的价格调整条款法帮助建筑公司。根据该法，建筑企业甚至在合同签署之后亦有权追溯性提高价格。     

这样，增加的成本就能部分转移给房主。联邦政府的高速公路有限责任公司（ Autobahn GmbH ）便是一例。该公司一发言人告知，目前，公司方面相信，2022年计划的建设项目可以实现，“若从预算法角度出发可行，价格调整条款则已用于新竞标程序” 。  

目前，看不到情况会有改观。设址慕尼黑的企业集团和建筑材料贸易商Baywa的一名发言人强调：“只要加工链中有俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯等国，建筑材料短缺的危险便会继续存在。” 

对于德国建筑业，除乌克兰战争外，也有来自于东亚的坏消息。经济学家们指出，中国严格的防疫政策和对上海的封城措施，有可能使国际供应链更加混乱。上海大区是中国经济核心区，有着世界上最大的集装箱港口。  

（德新社）

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  • Mietskasernen Lange Jahre waren Altbauten gerade in Berlin völlig überbelegt: oft lebten ganze Familien in einem oder zwei Zimmern. Andere Gebäude waren in sehr schlechtem Zustand, wie auf dem Foto oben am Prenzlauer Berg in den frühen 1980er Jahren. Heute sind schöne, modernisierte Altbau-Wohnungen sehr begehrt.

    看看德国人都怎么住？

    大家一起来租房

    在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

  • 'Wohnungstraum' Plattenbau In der DDR zog die Regierung gegen die Wohnungsnot landesweit Plattenbausiedlungen hoch, Vermieter waren meistens Volkseigene Betriebe (VEB) und Wohnungsgenossenschaften. Plattenbau war beliebt: neu, niedrige Mieten, Strom, Warmwasser und die Sanitäranlagen funktionierten zuverlässig - ganz im Gegensatz zum Altbau.

    看看德国人都怎么住？

    社会主义“板楼”

    在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

  • Balkone Laut einer Erhebung des Statistik-Portals Statista aus dem Jahre 2015 wohnen 48 Prozent der Deutschen zur Miete, und 52 Prozent sind Eigentümer - viel mehr als noch zwei Jahre zuvor. Die meisten Mieter leben in Wohnungen - gerne mit Balkon, der im Sommer zur grünen Oase in der Stadt wird.

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    阳台很重要

    根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

  • Innenhöfe Alte Berliner Mietshäuser haben noch eine Besonderheit: ein oder mehrere Hinterhäuser, früher oft mit kleinen Gewerbebetrieben. Mieter haben über den Innenhof einen guten Blick auf das Kommen und Gehen ihrer Nachbarn, und man kommt schnell ins Gespräch.

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    庭院闲聊

    柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

  • Klingelschilder Auf Klingelschildern in Mehrfamilienhäusern stehen typischerweise eher selten die Stockwerke, sondern nur die Namen der Mieter. Wer keine Gegensprechanlage hat: nicht vergessen, Besuchern das Stockwerk zu verraten!

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    公寓门铃

    在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

  • Die WG Gerade in Großstädten, und gerade bei Studenten und Künstlern, ist die WG eine beliebte - und bezahlbare - Form des Wohnens. Oft werden sogar Wohnzimmer in Wohngemeinschaften untervermietet, um auf eine erträgliche Miete zu kommen. Kompromisse hin, Putzplan her, - man ist nicht allein.

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    合租生活

    很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

  • Schönheitsreparaturen Schönheitsreparaturen sind Verhandlungssache mit dem Vermieter, aber oft wird ausgemacht, dass der Mieter bei Ein- oder Auszug die Wände streicht. Vermieter können fordern, dass bunte Wände, Türen oder Heizkörper bei Auszug in neutralen Farben gestrichen werden.

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    租房也要管装修？

    对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

  • Thema Küche Eine Mietwohnung hat nicht automatisch eine Einbauküche. Manchmal kann man Schränke, Herd und Arbeitsflächen vom Vormieter übernehmen. Aber insbesondere zum Schrecken ausländischer Mieter, bei denen Küchen im Mietobjekt selbstverständlich sind, ist die Küche in Deutschland bei Einzug oft gähnend leer.

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    厨房，这个可以有

    很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

  • Mini-Bad Gerade in Altbauten sind Badezimmer oft eng. Ursprünglich hatten Altbauwohnungen kein eigenes Bad oder WC. Wenn dann 'nachgerüstet' wurde, musste das Bad in die kleinste Ecke passen - oder ein komplettes Zimmer wurde zum Bad deklariert. Die Lösung im Foto oben ist besonders kreativ: in dieser Berliner Wohnung steht die Dusche in der Küche.

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    迷你卫生间

    老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

  • 3ZKDB Wer in Deutschland eine Wohnung sucht wird feststellen, dass gern Kürzel verwendet werden wie z.B. 3 ZKDB (3 Zimmer plus Küche, Diele, Bad) plus die Anzahl der Quadratmeter. Die höchsten Mieten werden in München gezahlt (16,55 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von Frankfurt (13,37 Euro) und Stuttgart (12,95 Euro.)

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    “3ZKDB”是什么意思？

    在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。

    作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun


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