德国住房与建筑业忧心忡忡 担忧全线萎缩

（德国之声中文网）巴伐利亚州住房产业协会(vdw)会长迈尔(Hans Maier)告知德新社：“有下滑，而且是大幅度”。这和其德北地区的兄弟协会VNW的预测一致：住房建设将萎缩。

乌克兰战争和新冠疫情严重扰乱建筑业供应链。除了已经导致大量施工延期，还有一个更严峻的后果：建筑业崩溃。

根据建筑行业协会的估计，至晚到2023年，德国国内住宅建设将大幅下滑。

其主因是材料短缺和大瘟疫导致成本激增。VNW在汉堡的一位发言人告知：“目前，德国北部地区86%的住房合作社和社会福利房建筑公司将新住房建设前景评为糟糕或极遭。因此，它们当中有60%希望延期启动新建筑项目，或者，拿不定主意。”

“每八星期就面临一次大规模涨价”

尽管成本增加，许多住房公司眼下仍忙于施工。位于波鸿（Bochum）的德国最大住房公司Vonovia及其内部房地产开发商Buwog Development也是这样。对此，Buwog总经理魏斯（Eva Weiß ）解释说，"因Buwog通常与其分包商商定了固定价格，短期内，价格波动通常不会对我们的新建筑业务或目前提供的公寓价格产生影响。"

然而，从中长期看，前景不乐观。在德国建筑业各主要协会最近公布的一项调查中，90%的公司抱怨价格上涨，抱怨供应瓶颈的企业占80%。调查结果显示，对许多材料建筑材料，供应商目前只报当天价格，或无价可报。

巴伐利亚州建筑协会发言人指出，“这是一种我们从未遇到过的情况。我们手上订单满满，但原材料匮乏。现在是，每8个星期就面对一次大规模涨价”。

根据来自建筑和住房行业的信息，钢、钢合金、许多建筑材料中使用的铝以及木材都已部分缺货；保温材料供不应求、道路建设不可或缺沥青亦然、瓷砖和陶瓷出现瓶颈，价格飙升。

担忧建设项目会从2023年起大幅下降

通常，建筑物业主和建筑企业在项目启动前即合同约定终极价格。若材料成本像目前这样快速上升，满负荷运作的建筑企业便有可能最终亏损。为避免陷入困境，许多企业因此不再竞标新合同。根据该发言人的说法：“超过30%的建筑公司不再提交新的竞标书” 。

VNW主管布赖特纳（ Andreas Breitner ）承认，他担心梅克伦堡-前波莫瑞、石勒苏益格-荷尔斯泰因和汉堡等北部各州的新住房建设会大幅下降。论及南部各州，他的巴伐利亚同事迈尔表示，2021年竣工数有纪录，2022年将有良好的竣工数，2023年则将出现低迷。

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相关问题不止危及住房建设，而且也影响土木建设工程——新建公路、隧道和铁路。联邦和州政府正试图经由所谓的价格调整条款法帮助建筑公司。根据该法，建筑企业甚至在合同签署之后亦有权追溯性提高价格。

这样，增加的成本就能部分转移给房主。联邦政府的高速公路有限责任公司（ Autobahn GmbH ）便是一例。该公司一发言人告知，目前，公司方面相信，2022年计划的建设项目可以实现，“若从预算法角度出发可行，价格调整条款则已用于新竞标程序” 。

目前，看不到情况会有改观。设址慕尼黑的企业集团和建筑材料贸易商Baywa的一名发言人强调：“只要加工链中有俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯等国，建筑材料短缺的危险便会继续存在。”

对于德国建筑业，除乌克兰战争外，也有来自于东亚的坏消息。经济学家们指出，中国严格的防疫政策和对上海的封城措施，有可能使国际供应链更加混乱。上海大区是中国经济核心区，有着世界上最大的集装箱港口。

（德新社）

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