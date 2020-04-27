德国传染率抬头 中国专家：警惕疫情卷土重来

（德国之声中文网）据罗伯特·科赫研究所周二早通报的最新数字，德国前一日新增感染病例1144例，累计确诊增至156337例。单日死亡人数为163人，累计增至5913人。数据显示，近日德国的传染率略有回升，平均一名感染者会传染另外一人。这一比例在上周末前一度降至0.7，过去几日又逐步回升，现重新达到1.0。

罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）呼吁德国民众切勿放松警惕，让来之不易的抗疫成果功亏一篑。他说："我们必须保卫这一成果，我们可以做到，如果我们坚持遵守有关规则的话。"

解封该喜还是该忧？

德国本周开始允许经营面积较小的商店和部分行业重新营业。中学毕业班的学生也开始陆续复课。但在北威州一所高中，学生刚刚返校两天，学校就不得不再度停课。因为一名学生的家中有人感染了新冠病毒，所有接触者必须居家隔离。

德国的邻国奥地利将于5月开始放松限制居民外出的规定。届时不是一起居住的人又可以会面，但需保持至少1米的距离，此外不再禁止不超过10人的集会，包括游行示威。旅店和餐饮业将可重新营业。新规的有效期至6月底。

在美国部分地区，首批解封措施实施后，一些景象引起了人们担忧，例如加州有些海滩一度十分拥挤。加州州长纽森（Gavin Newsom）呼吁居民遵守规定。他强调，在上一个炎热的周末，有太多人涌向重新开放的海滩，这是一个应引以为戒的反面例子，"病毒在周末可不会休息"。

4月25日的南加州海滩

约翰·霍普金斯大学的数据显示，迄今全球超过300万新冠病毒感染确诊病例中，80%来自欧洲和美国。其中欧洲确诊感染者累计有近140万，12.3万人死亡，仍是全球受疫情冲击最严重的大洲。疫情蔓延速度最快的则是美国，至当地时间周一晚间，累计确诊数突破100万，5.5万人死亡。

做好"长期共存"的准备

与此同时，中国科学家再度提醒民众，新冠病毒可能会长期伴随人类，而不像17年前的SARS那样是一场季节性的流行病。

在中国国务院新闻办27日就新冠肺炎疫情相关科学研究情况举行的吹风会上，中国医学科学院病原生物学研究所所长金奇表示，新冠肺炎很可能成为与人类长期共存的流行性疾病。他指出，不能寄希望于北半球国家季节性的气温升高会抑制病毒传播，目前还没有看到这样的迹象。北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强也分析称，从目前全球流行情况来看，今年夏天新冠大幅度病例减少的概率并不高，而到了秋冬季节，新冠肺炎在人员聚集的地方再次暴发的可能性不能排除。他还强调，有一个国家还存在病例，其他国家也不能放松，否则全球一年四季都可能有新增病例出现。因此全球一体化防控十分重要。王贵强还强调，对于新冠肺炎疫情而言，戴口罩是最有效的防控措施。

鉴于全球疫情的发展不容乐观，日本不排除下届夏季奥运会完全取消的可能。东京奥组委主席森喜朗(Yoshiro Mori)表示，如果明年之前新冠病毒疫情得不到控制，已经被推迟到2021年7月的东京奥运会将被取消。原定于今年7月23日开幕的东京奥运会因新冠疫情被迫推迟了一年。森喜朗说，奥运会不可能再推迟一次，"在这种情况下，它会被取消。"