德国会议员证实 萧美琴3月造访德南遭柏林拒绝

出席台湾新总统就职典礼的德国联邦议会跨党派代表团主席魏尔胥今天在一场记者会上证实，今年3月，当时仍是台湾候任副总统的萧美琴曾打算从法兰克福乘车前往位于巴伐利亚州的小城进行私人行程，虽然萧美琴没有与任何政治人物见面的计划，但仍遭到德国外交部的拒绝。

（德国之声中文网）荣鼎谘询中国业务部高级顾问诺亚·巴尔金（Noah Barkin）这个月在其最新发表的欧洲观察月报中曾透露，当时仍是台湾候任副总统的萧美琴今年3月前往欧洲进行私人访问的时候，柏林政府拒绝她以私人身份前往德国南部小城的请求。萧美琴获准进入比利时、捷克、立陶宛和波兰。

台湾外交部在5月初就此事进行回应时表示，萧美琴3月对欧洲多国的访问过程圆满顺利，往返均是经由德国法兰克福转机，相关行程安排及路线规画以便捷、舒适及安全为最主要考量。但台湾外交部并未正面回应是否存在欲入境德国南部等事宜。

德国联邦议会友台小组主席魏尔胥今天在记者会上表示，他事先并不知道萧美琴申请在罗滕堡进行私人行程遭拒一事，否则他和同事都会尝试向德国外交部“施加影响”。 图像来源: Chia Chun Yeh/DW

出席参加台湾新总统“520”就职典礼的德国联邦议会友台小组跨党派代表团主席魏尔胥（Klaus-Peter Willsch，基民盟籍）今天（5月21日）在台北举行的一场记者会上证实，现任台湾副总统萧美琴今年3月在欧洲进行私人访问时曾打算从法兰克福乘车前往位于巴伐利亚州的小城罗滕堡（Rothenburg ob der Tauber），然后再从那里前往捷克城市比尔森（Pilsen）。魏尔胥说，据他们的了解，萧美琴在这段行程没有与任何政治人物见面的计划，但仍然遭到柏林外交部的拒绝。

德国自1972年与中华人民共和国建交之后一直奉行“一中政策”，在实践中常常体现为德国政府不与台湾高级代表接触。2006年联邦政府就台湾外交部长申请因私入境境签证事宜时回应称：“经与其他欧盟国家协调，台湾总统、副总统、行政院长、外交部长、国防部长和立法院院长不得获得签证，无论是出于公务还是出于私人旅行目的。”

德国联邦议会友台小组跨党派代表团出席“520”台湾总统就职典礼后举行记者会。 图像来源: Chia Chun Yeh/DW

德国联邦议会友台小组主席魏尔胥今天在记者会上表示，他事先并不知道萧美琴申请在罗滕堡进行私人行程遭拒一事，否则他和同事都会尝试向德国外交部“施加影响”。

他还表示：“我们（议员）的态度很明确，其它欧洲国家的态度更为宽松，而（德国外交部）却将（限制入境的）范围再进一步扩大，这是我们不愿接受的。这正是议员面对庞大的外交部机器能做的。”

魏尔胥还说，昨天他在向萧美琴正式就任副总统一事表示祝贺的时候也已经向她提及此事，并表达歉意。他对萧美琴说，他觉得（被限制入境一事）让人“无法接受”。

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