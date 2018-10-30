德国会否也让华为吃“闭门羹”?

(德国之声中文网) 路透社从德国联邦政府圈内人士处获悉，一些高层官员正在做最后的努力，试图说服联邦内阁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。他们担心，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全。不过，这些不愿具名的政府圈内人士也对路透社强调，这些"最后的努力"并不一定会取得成功。

一名参与了内部讨论的官员透露，政府内部确实存在着强烈的担忧，"要是让我来做决定，我会效仿澳大利亚人。"

就在两周前，澳大利亚情报部门公开表示，必须禁止"具有外国政府背景的企业"参与澳大利亚5G网络建设。情报部门虽然没有直接点名华为，但是这家中资企业不久前曾表示，已经被禁止参与澳大利亚的网络建设，并强调自己是私营企业，与中国政府没有正式的关联。根据澳大利亚今年8月的一项法律修正案，具有外国政府背景的"高风险企业"不能成为通讯设备供应商。

过去几年来，西方情报机构对华为公司的安全顾虑与日俱增。他们担心这家世界上最大的通讯网络设备制造商同中国政府有关联，从而增加了网络设备遭监控的风险。美国政府也在今年夏天宣布限制华为、中兴这两家中资企业进入美国的电信市场。

目前，德国方面正准备在明年春天进行5G频谱牌照拍卖。华为计划近期在德国波恩开设一处信息安全实验室，便于同设在波恩的德国联邦网络监管局审核其设备源代码，从而赢得后者的信任。该公司今年还频频访问德国政府官员以及邀请议员参观位于中国的总部，积极开展游说工作。分析人士预测，德国5G网络建设的总投入可能高达800亿欧元，这对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言是一个巨大的商机。

澳大利亚已经将华为排除在该国5G网络建设市场之外

可能导致德国5G频谱拍卖推迟

路透社披露，目前，对中资企业5G设备表示担忧的主要是德国内政部以及外交部的官员，他们已经在近期与美国、澳大利亚有关部门进行了接洽，交流了对华为等中国企业的看法。这些官员要求政府决策层在5G频谱牌照拍卖前就相关的安全风险进行认真的讨论。还有官员暗示，讨论有可能导致拍卖推迟。德国联邦网络监管局也表示，牌照拍卖的方案至今仍未最终敲定；该机构原定在11月26日就方案召开最后一次会议。

联邦议会反对党则对德国政府的这一动向表示忧虑。就在上周，绿党发起了一项质询，指出现有法律并不允许政府将某一特定企业排除在德国5G市场之外。参与发起质询的绿党议员德勒格(Katharina Dröge)同时也指出，"我们需要能够审查个别情况，以确保我们的关键基础设施得到保护。这可能导致中国公司被排除在我们的5G基建建设之外。"

目前，德国各界就5G网络的公开讨论还主要集中在网络覆盖率方面，安全方面的讨论相对还较少。

华为和德国政府都很焦虑

2017年6月中国《国家情报法》生效后，西方国家对华为设备的安全忧虑有所上升。该法案要求"任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作"，外界怀疑这有可能导致华为被中国政府要求在设备中设置"后门"，北京情报部门甚至还可能在必要时远程破坏华为生产的设备。

华为一发言人则对路透社强调："网络安全一直是我们的优先要务，我们在为德国乃至全世界客户提供安全的产品和解决方案方面有着良好的记录。"该发言人驳斥了华为可能给国家安全带来威胁之说法。

一名德国政府高层官员对路透社表示，在澳大利亚作出前述决定之后，华为目前非常焦虑，"他们担心产生多米诺骨牌效应，华为5G一旦在德国受挫，就将波及整个欧洲市场。"

但另一方面，对德国而言，将华为等中国厂商排除在5G网络建设之外也绝非易事。目前，华为是全球5G设备市场的领军企业，属于技术最先进、成本最低廉之列。分析人士指出，如果德国出于安全因素而选择华为的竞争对手产品，其5G网络的铺设成本就会显著提高。一些政府官员还担心，如果现在忽然决定排除华为，德中关系也会受到重大影响。一名不愿具名的德国政府高层官员对路透社说："我确实对此问题非常担忧，现在可能已经太迟了。"他表示，几十年来，德国政界在面对此类问题时，通常首先考虑经济利益，而不是战略因素。

文山/李鱼/(路透社等)