 德国会上演意大利的悲剧吗? | 科技环境 | DW | 06.04.2020

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科技环境

德国会上演意大利的悲剧吗?

同意大利、西班牙、法国等欧洲国家相比，德国新冠病毒的确诊病例相差不多，但死亡人数却比上述国家低很多。但德国疾控中心警告说，一旦病例数暴增，德国也有可能出现医疗资源枯竭的情况。

Italien Coronavirus | Krankenhaus in Mailand (Reuters/F. Lo Scalzo)

意大利米兰的一家医院。意大利重症病人多，呼吸机少，医生面临生死决定

DW.COM

如果新冠病毒疫情加剧，重症病床缺乏，医生该先救谁？德国医生协会现在通过了一份相关的伦理指南，以帮助医生在必要时做出决定。 (28.03.2020)

新冠疫情继续在德国蔓延：据德国官方数字，截至周四上午8时，确诊病例已达73522例，死亡872人。负责疫情防控的罗伯特·科赫研究所认为，死亡数字将继续攀升。与此同时，德国的急救病床和呼吸机数量则已明显增加。 (02.04.2020)

新冠病毒疫情发生以来，德国死亡人数已经超过一千例。不过这个统计数字准确吗？ 实际死于新冠的人数比这个要少，还是更多？罗伯特·科赫研究所认为，真实的死亡人数很可能比官方公布的更高，并且，德国死亡率将继续上升。 (06.04.2020)

（德国之声中文网）事实上，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所一直在给大家泼冷水：在应对新冠病毒方面，德国并没有特殊优势。死亡率之所以不同寻常的低，完全是因为德国的检测数量不同寻常的高。因为检测的基数不同，所以各国的死亡率也并不具备可比性。正如罗伯特·科赫研究所所长维勒上周所发出的警告那样，德国的新冠死亡率将不断攀升。事实也的确如此，三月中旬，德国的新冠死亡率还只有0.2%，现在已经递增至1.2%，这一数值今后还将继续攀升也几乎毫无悬念。

相比之下，德国的医疗资源更加充分。经合组织发布的统计资料显示，德国每十万人拥有急救病床34张，相当于法国、意大利和西班牙等国的三倍。德国现有两万张急救病床中，有九千张目前处于闲置状态，可随时投入治疗新冠患者。必要情况下，德国可以在24小时内，额外增设8500张急救病床。

然而，医疗专家们也很清楚，一旦感染病例短期内激增，再充足的医疗资源也有枯竭的时候。罗伯特科赫研究所所长维勒表示，任何国家的医疗资源都无法长期应对病例激增的局面，"我们无法排除德国也出现意大利那种严重局面的可能性。"

所谓"意大利局面"，是指面对大量重症病人，医生必须决定哪些病人可以使用数量有限的呼吸机，而让另外的病人坐等死神降临。不难想象，对以救死扶伤为职责的医生来说，做这样的抉择要面临怎样的心理压力。德国急救医生联合会主席阎森斯（Uwe Jans­sens）："有过这样经历的意大利和法国医生，都会留下心理阴影，会有陪伴终生的罪责感。"

阎森斯同其他13位医务人员已经制定了一份急救准则。阎森斯对《明镜周刊》表示，他希望这份急救准则永远都不会排上用场。但一旦德国疫情恶化，出现医疗资源枯竭的情景，医务人员则可以根据这一准则安排救治，而避免了自行选择救治对象时的心理压力。

 

达扬（综合报道）

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