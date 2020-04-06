德国会上演意大利的悲剧吗?

（德国之声中文网）事实上，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所一直在给大家泼冷水：在应对新冠病毒方面，德国并没有特殊优势。死亡率之所以不同寻常的低，完全是因为德国的检测数量不同寻常的高。因为检测的基数不同，所以各国的死亡率也并不具备可比性。正如罗伯特·科赫研究所所长维勒上周所发出的警告那样，德国的新冠死亡率将不断攀升。事实也的确如此，三月中旬，德国的新冠死亡率还只有0.2%，现在已经递增至1.2%，这一数值今后还将继续攀升也几乎毫无悬念。

相比之下，德国的医疗资源更加充分。经合组织发布的统计资料显示，德国每十万人拥有急救病床34张，相当于法国、意大利和西班牙等国的三倍。德国现有两万张急救病床中，有九千张目前处于闲置状态，可随时投入治疗新冠患者。必要情况下，德国可以在24小时内，额外增设8500张急救病床。

然而，医疗专家们也很清楚，一旦感染病例短期内激增，再充足的医疗资源也有枯竭的时候。罗伯特科赫研究所所长维勒表示，任何国家的医疗资源都无法长期应对病例激增的局面，"我们无法排除德国也出现意大利那种严重局面的可能性。"



所谓"意大利局面"，是指面对大量重症病人，医生必须决定哪些病人可以使用数量有限的呼吸机，而让另外的病人坐等死神降临。不难想象，对以救死扶伤为职责的医生来说，做这样的抉择要面临怎样的心理压力。德国急救医生联合会主席阎森斯（Uwe Jans­sens）："有过这样经历的意大利和法国医生，都会留下心理阴影，会有陪伴终生的罪责感。"

阎森斯同其他13位医务人员已经制定了一份急救准则。阎森斯对《明镜周刊》表示，他希望这份急救准则永远都不会排上用场。但一旦德国疫情恶化，出现医疗资源枯竭的情景，医务人员则可以根据这一准则安排救治，而避免了自行选择救治对象时的心理压力。

达扬（综合报道）