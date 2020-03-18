德国企业面临兼并潮？

（德国之声中文网）今年年初，欧洲最大航空公司德国汉莎的市值还曾是80亿欧元，疫情发生后，四月初汉莎市值就只剩下40亿欧元。而戴姆勒的股价更是一路下滑了53.8%, 现有市值只剩下294亿欧元。疫情引爆股市大滑坡后，许多德国传统企业的市值跌幅过半，而对于来自中国、美国和阿拉伯世界的投资者来说，这无疑是一个千载难逢的好机会。

联邦政府将向企业伸出援手

德国政府也担心，外国投资者乘虚而入，廉价收购德国企业或成为大股东。为此目的，德国经济部长阿尔特迈尔为德国企业设立了一道小小的防火墙。价值六千亿欧元的新冠救助计划中，有一千亿欧元将专门用于收购德企股票。一旦对国计民生意义重大的德国企业陷入困境，政府将以入股方式提供支持。媒体则将这种救市行为称为"部分国有化"。

以前，德国政府也曾以此种方式救助企业。2008年金融危机时，德国商业银行因收购德累斯顿银行而陷入严重困境，德国政府即以参股方式予以援助。德国政府至今仍是商业银行的大股东。

此外，联邦内阁周三召开会议，商讨修订德国对外经济法的相关条款。修正这项法规的目的，是更好地保护德国具有战略意义的企业不会轻易被外国兼并。今后德国政府有权基于国家安全考虑，审核外国投资者收购德国敏感企业的计划。审核的标准则是"可预见的影响"，修改前的法规则以"实际威胁"为标准。

中国人将主导戴姆勒？

除航空业之外，欧洲的汽车工业也深受疫情打击。预计2020年，欧洲汽车市场将近20%面临财政困境。其中，戴姆勒公司最有可能成为被兼并的"猎物"。一段时间以来，一直有消息称，中国的吉利和北京汽车有意进一步增加对戴姆勒的持股比例。

不过，金融专家普遍认为，目前并不会发生德国企业被大量收购的现象。因为，投资方本身也深受疫情困扰，不会轻易出手。此外，波士顿咨询公司周一发布的一份报告显示，部分德国企业也有可能会主动出击，在新冠危机之后，收购外国企业。2008年全球金融危机发生后，德国的汉莎航空公司就兼并了奥地利航空。