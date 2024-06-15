德国企业第一季度破产数量激增

今年以来，德国企业破产数量急剧上升，预计这一趋势还将持续下去。据悉，受全球经济影响，严峻的金融环境给许多企业造成了不可挽回的损伤。

（德国之声中文网）德国联邦统计局（Destatis）周五（6月14日）称，2024年前三个月，德国有5209家公司申请破产，预计这一趋势将持续下去。

专家认为，作为一种长期动向，德国企业破产数量今年将增至约2万起。

不同行业的破产情况

最新数据表明，与2023年第一季度相比，企业破产增加了26.5%。

与2020年第一季度相比，破产数字也增加了11.2%。当时新冠疫情爆发不久，德国共有4,683起企业破产申请。随后，政府出台了特殊的临时法规，破产率走低。

运输和仓储业破产量最多（资料照片） 图像来源: Ronny Hartmann/Getty Images/AFP

每10,000家公司中，运输和仓储业破产量最多，2024年初有29.6例，其次是建筑业，23.5例。其他经济服务业（如职业介绍所）23例，制造业20.3例。

据地方法院估计，截至3月底，公司破产案中债权人的债权约为113亿欧元，而去年同期为67亿欧元。

2024年第一季度还发生了17478起消费者破产案，与2023年同期相比增长了4.8%。

Destatis去年的数据显示，2023年10月的破产申请数量比2022年10月增加了22.4%。

“给乐观主义者泼了又一盆冷水”

上周五公布的数据显示，德国的出口似乎有所加快，这让人们对这个欧洲最大经济体摆脱低迷状态产生了希望。

荷兰国际集团（ING）驻德国首席经济学家布热斯基（Carsten Brzeski）认为，这些数据“给乐观主义者泼了又一盆冷水”。

近年来，由于全球经济放缓、能源价格临时性高涨以及利率上升，德国以出口为导向的经济受到的冲击尤为严重。



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