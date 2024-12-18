德国企业破产数量创10年来最高

近一年来，德国企业破产数字基本每月都呈现出两位数的增速，2024年因公司破产而产生的失业人口超过30万。

（德国之声中文网）德国今年的企业破产案例达到22400起，同比增长了近四分之一，达到自2015年以来的最高水平。

今年的破产数据来自信用调查机构Creditreform，他们的分析认为，破产潮的原因在于，过去几年积累下来的危机正在逐步显现其影响。越来越多的企业因新冠疫情期间的冲击、高昂的能源价格以及利率上升而无法应对局面。此外，政府为避免疫情期间大规模破产而实施的特殊规定也已到期。

联邦统计局的数据显示，近一年来，每月企业破产数字（除今年6月外）同比增长幅度为两位数。

今年破产的大型企业包括零售业巨头Galeria Karstadt Kaufhof、旅游大牌FTI Touristik和时装名牌Esprit Europe等著名公司，但总体而言，五分之四的破产案例涉及那些员工人数不超过10人的小公司，尤其是餐饮业、零售业和建筑业受到的冲击最严重。

Esprit关闭一家在柏林繁华地段的商店 图像来源: Annette Riedl/dpa/picture alliance

2024年，德国境内约有32万个工作岗位因企业破产而流失，债权人的损失总额约为560亿欧元，远高于去年的312亿欧元。

专家认为，破产趋势在2025年还将持续下去，破产数量很可能再次接近2009年和2010年的最高水平，当时超过32000家企业申请破产。

由于面临巨大的不确定性，许多企业在投资方面依旧持观望态度，这进一步加剧了当前的困境。

Ifo研究所的最新调查也证实了以上趋势：约56%的企业预计情况不会改善，超过31%的企业预计会恶化，仅有12.6%的企业对明年业务转好持乐观态度。

（综合报道）

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