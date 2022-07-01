德国企业材料短缺现象还将至少持续十个月

（德国之声中文网）根据慕尼黑Ifo经济研究所本周公布的一项调查报告，德国工业原材料短缺现象还将至少延续十个月。

调查结果显示，6月份，74.1%的德国企业面对中间产品和原材料采购瓶颈问题，比例只略低于5月份的77.2%。该调查项目负责人沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe）评论说："人们所希望的供应链宽松局面正日益远去。供应瓶颈现在不幸成了众多企业日常生活的一部分"。

在电子、机械工程和汽车制造等德国关键产业，存在供应链问题的企业比例尤其高。约90%的企业报称，未收到所有需要的材料和初级产品。无一行业预期供应问题会在年内消失。预计供应问题持续时间最短的是金属生产及加工企业，为7.2个月，最长的是饮料产业，为13.1个月。

尤其虑及中国情况，德国工业联合会也担心出现长期性供应瓶颈。中国是德国迄今最重要贸易伙伴。2021年，两国间商品贸易额达2450亿欧元。会长鲁斯乌尔姆（ Siegfried Russwurm）新近抱怨说，中国的"清零 "防疫策略正使全球贸易陷入瘫痪。这个全球第二大经济体现虽已基本解除导致生产瓶颈和供应链中断的"封城"措施，但其滞后影响会在夏季充分显现。

观看视频 02:44 封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。