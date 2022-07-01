 德国企业材料短缺现象还将至少持续十个月 | 经济纵横 | DW | 03.07.2022

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经济纵横

德国企业材料短缺现象还将至少持续十个月

根据一项研究报告，德国企业界预期，制造业原材料供应短缺问题将持续到明年。

Deutschland Wirtschaft l Containerterminals im Hamburger Hafen l Altenwerder

（德国之声中文网）根据慕尼黑Ifo经济研究所本周公布的一项调查报告，德国工业原材料短缺现象还将至少延续十个月。

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德国工业领域材料短缺现象本月继续恶化，一大原因是中国严厉防疫政策导致的国际供应链中断。设址慕尼黑的Ifo 经济研究所最近发表的月度企业调查报告称，77.2%的企业遭遇中间产品和原材料采购瓶颈问题。

为了摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，欧洲和德国将加速能源转型，加大可再生能源的发展。而在这其中不少领域，中国在全球供应链中占据主导地位。这是否意味着新的依赖关系？

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调查结果显示，6月份，74.1%的德国企业面对中间产品和原材料采购瓶颈问题，比例只略低于5月份的77.2%。该调查项目负责人沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe）评论说："人们所希望的供应链宽松局面正日益远去。供应瓶颈现在不幸成了众多企业日常生活的一部分"。

在电子、机械工程和汽车制造等德国关键产业，存在供应链问题的企业比例尤其高。约90%的企业报称，未收到所有需要的材料和初级产品。无一行业预期供应问题会在年内消失。预计供应问题持续时间最短的是金属生产及加工企业，为7.2个月，最长的是饮料产业，为13.1个月。 

尤其虑及中国情况，德国工业联合会也担心出现长期性供应瓶颈。中国是德国迄今最重要贸易伙伴。2021年，两国间商品贸易额达2450亿欧元。会长鲁斯乌尔姆（ Siegfried Russwurm）新近抱怨说，中国的"清零 "防疫策略正使全球贸易陷入瘫痪。这个全球第二大经济体现虽已基本解除导致生产瓶颈和供应链中断的"封城"措施，但其滞后影响会在夏季充分显现。

观看视频 02:44

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

 

（路透社）

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