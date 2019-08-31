德国企业在香港抗争中站哪边？

（德国之声中文网）香港"反送中"抗争持续数月，上百万人走上街头，堪称1989年"六四"之后，中国境内爆发的最大规模民众抗议事件。

如何就这一事件进行表态？德国企业面临困境。作为活跃在亚太地区众多德国企业的代表组织，德国经济亚太委员会（APA）因为"日程安排"问题而拒绝接受采访。德国工业联合会（BDI）则在记者还未提问时便已准备好答案：目前不可能接受采访，请参考已经准备好的声明。

"数十年来，德国工业界珍视香港作为拥有西方传统的业务地点"，德国工业联合会主席肯普夫（Dieter Kempf）在声明中表示。"对于我们的企业而言，在特别行政区《基本法》框架下的言论自由、法治和法律确定性是香港的特殊优势。"

"和平解决方案"

德国工业联合会认为，这样的表态是对民主权利的明确支持。除此之外，肯普夫还呼吁反对暴力："我们相信，各方会竭尽全力为和平解决冲突创造可能，并维持香港的现状"。

8月18日维多利亚公园的抗争

这样的立场过于模棱两可？不够明确？这是不是德国《商报》相关报道中所谓的"德国企业界的沉默"？

德语媒体：2019年的香港不是1989年的天安门

这取决于，期望值有多高？在与那些没有西方标准的民主与人权的国家进行经贸往来时，德国企业以及政府代表一向遵循"以贸易促转变"（Wandel durch Handel）的原则。其核心含义往往是：不要惹恼贸易伙伴，做生意更重要。

示威者被辞退

"反送中"抗争以来，香港警方过度使用暴力以及"元朗白衣暴徒袭击事件"便成为抗议阵营抨击的焦点。而中国媒体则将示威者描述为"暴徒"。

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因为受到北京的压力或担心生意受损，一些企业试图阻止员工参与游行示威。香港国泰航空已经因此解聘数名员工，并威胁将对效仿者采取同样措施。

深圳湾体育中心外集结大量军车

在港德国企业表示，并没有采取类似做法："在个人参与香港示威活动的问题上，我们没有向员工做出具体建议，"德国化工巨头巴斯夫公司香港分部对德国之声表示。

不限制员工

德国工商大会（AHK）香港办公室的负责人尼德马克（Wolfgang Niedermark）对德国之声表示，其他德国企业的情况也都如此。"我们是客人，没有企业规定员工是否可以参与示威。"

他同时表示，没有听说有德国企业抱怨受到中国方面的压力。德国工商大会香港办公室有大约450名员工，据估计德国在港企业约有600多家。

2019年7月7日的香港示威场面

不是所有在港德企都像巴斯夫那样"资深"。该公司的东亚总部就设立在香港，历史可以追溯到1880年代。当时香港已经是英国殖民地，而新界和九龙还没有被英国强租。

"我们密切关注香港局势"，巴斯夫公司发言人对德国之声表示。"我们主要关注公司员工及其家人的安全。"如果因为遇到抗议活动而无法上班，所有员工都可以申请灵活工时或在家办公。

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