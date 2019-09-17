德国企业全球股市排名继续下滑

（德国之声中文网）德国股市领头羊--达克斯中的最大企业在全球股市上所扮演的角色越来越不足称道。据国际著名企业咨询公司安永（EY）周一（12月30日）公布的一份分析报告结果，至2019年年末，只有SAP、Siemens（西门子）及Linde三家德企尚能跻身全球市值最高的100家企业队伍。安永德国分部负责人巴尔特（Hubert Barth）指出，德国在世界股市上的意义大为减少，"定调的是其它国家，首先是美国和中国"。

不过，全球最昂贵企业却首次出自沙特阿拉伯：12月27日，今秋甫上市的原油巨擘--阿美公司市值估价1.88万亿美元，而该企业的股票只是部分被允许交易。除此之外，与往年一样，国际上市公司排名表则仍由美国人领衔。在10家市值最高公司中有7家来自美国：其中，苹果以1.29万亿美元超过了去年排名第一的微软（1.21万亿）；其后分别是另外几家互联网大亨：谷歌母公司Alphabet（9330亿）、亚马逊（9270亿）和脸书（5930亿）。

两家能打破这个美国人一统天下的中国公司亦来自互联网世界。其中，阿里巴巴排名第六（市值5780亿美元）；联想排名第八（4710亿）。巴尔特解释说，投资人信任那些数字康采恩，相信它们未来将更能影响经济、创造出数字经济体系、确立起其它行业必须遵守的规则。这也是欧洲在上市企业排名单上地位下降的一个原因。制造业在欧洲占上风，而只有少数投资人才会认为该行业有大的增长潜力。安永指出，全球金融危机爆发前，全球市值100强中，欧洲企业尚有46家，现在，数字减少了一半。

3家瑞士企业排名超 SAP

因此，作为德国信息技术行业标牌的SAP成为德国最昂贵企业就不是偶然的了。这家软件公司以1655亿美元市值在全球排名第49位。不过，欧洲最昂贵企业却出自瑞士：食品康采恩雀巢（Nestle）市值3230亿美元 ，全球排名第15位；制药公司罗氏（Roche） 和诺华（Novartis）也明显位列德国企业之前。

西门子以1115亿美元的市值勉强进入"百强"；全球工业天然气首强Linde（市值1140亿美元，排名第95）虽为达克斯成员，其总部却设在爱尔兰，从美国出发管理；航空巨人空客（市值1156亿美元，排名第94）也有德国根基。德国排名之所以不断落后也与化学和汽车工业衰落有关：收购了美国种子供应商蒙山都（Monsanto）的德国最大化工企业拜耳（Bayer）仍受困于"草甘膦-控告"官司，短短两年内从第85名落至第143名；另一家化工康采恩巴斯夫（BASF）则从第92位降至第176位；汽车制造商戴姆勒（Daimler）在24个月内失去了一半市值，排名甚至落于体育用品康采恩阿迪达斯（Adidas）之后。在相同时间段内，阿迪达斯市值翻了3番，达到630亿美元。

凝炼/苗子（路透社）