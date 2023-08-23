德国企业：中国比德国更具吸引力

（德国之声中文网）凯度问卷调研（Kantar）为管理咨询公司FTI-Andersch所进行的调查显示，许多德国工业企业认为，中国比德国本土更具有吸引力。制造业中，每两家公司就有一家认为中国具吸引力；另一方面，只有38%的受访公司认为德国具吸引力。

根据这份周一（8月21日）刚发布的调查，目前有具体扩展计划的企业中，只有40%愿意投资在德的生产网路。在尚未准备立即扩张的企业中，仅三分之一打算在德国进一步投资。

在目前有意在德国以外扩张的企业中，40%希望在亚洲展业，其中15%选择中国；另外35%的企业青睐东欧、中欧和西欧；32%则选择北美、中美和南美（其中三分之二希望直接在美投资）。

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「对于许多公司而言，德国已经明显失去吸引力」

FTI-Andersch首席执行官佐勒（Mike Zöller）表示：「对于许多公司而言，德国已经明显失去吸引力。」他分析原因包括能源价格、能源供应、监管环境和专业人才短缺。此外，世界各地也正发生转变。

他说，对于大多数德国企业来说，中国仍是一个有吸引力的地方，不仅因为其人口庞大；据企业的说法，中国的工时规定更有弹性，而且在当地比在德国更容易找到合适的员工。

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大部分德企希望留在中国

对于以出口为导向的德国经济来说，中国是一个极其重要的销售市场，同时也是最大的进口贸易伙伴。然而，德国政府的新中国战略呼吁企业降低与中国开展业务的风险和依赖性（「去风险化」），将中国视为合作伙伴、竞争对手，同时也是制度性对手。联邦政府表示，北京政府会通过施加经济压力来实现政治目的。

尽管如此，调查显示，约84%已经在中国运营的企业希望继续留在中国。约73%的企业排除了将部分生产网络迁出中国的可能性；近五分之一的企业希望在亚洲更多元投资，目前正致力分散其生产网络。58%的企业则正努力将供应链扩展至其他亚洲国家，50%希望改善其欧洲供应链。

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美国「极具吸引力」

在亚洲之外的地区，美国目前被认为极具吸引力，约21%的公司希望到当地投资。调查显示，12%的公司已经开始实践赴美投资计划。根据调查结果，每四家公司就有一家正在为进入美国市场展开新的合作或收购案。

FTI-Andersch的采购和供应链专家沃林 (Florian Warring) 表示：「企业发现美国拥有庞大销售市场、较低的能源成本和自由市场经济。」他表示，美国政府的《通货膨胀削减法案》就如同一项针对外国直接投资的大型补贴计划。

（路透社）

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