德国从11月2日起实施严厉的禁足令

（德国之声中文网）德国联邦政府周三同各州政府在总理府召开视频会议，商讨并制定出针对第二波疫情的紧急对策。其中最重要的内容是，从下周一（11月2日）开始，人们之间的接触降低到最低限度，公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动4周，餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以在没有观众的情况下继续举行。

以上被勒令关闭的企业可以申请最多相当于前一年75%营业额的国家补贴，这笔钱将由联邦经济部和财政部审批发放。

与春季限制措施不同的是，本次将不关闭幼儿园、中小学、工业企业、手工业企业以及商店。零售商店、超市等都将在采取卫生措施的条件下正常营业，而卫生措施包括限制客流量：每一客人在商店里要有25平方米的空间。

这些措施将在大约两周后进行评估，届时默克尔总理将再次主持内阁与各州州长会议。

政府目标：圣诞节前控制住疫情

德国的新冠疫情正在恶化。周三（10月28日），根据官方罗伯特·科赫研究所公布的数据，过去24小时新增感染人数已超过15000例。以这样的速度发展下去，数学模型显示，每过7至10天，新增感染人数便会翻一倍；3、4星期后，每日新增感染病例将突破10万。

德国马普研究院动态发展所的专家认为，德国医疗系统可以承受每日2万到10万新增病例，不过，这将取决于感染者的年龄结构，年纪越大，感染新冠病毒后入院治疗的比例越高。德国政府希望尽一切可能避免医院不堪重负、只能选择性治疗病人的局面出现。目前，邻国比利时已接近这种状态。

感染了新冠病毒、在家隔离养病的德国联邦卫生部长斯潘（Jens Spahn）对媒体表示，“如果我们等到急救病房人满为患时才开始想办法，就太晚了。”他说，“只有现在斩断第二波，才能到圣诞节时有效控制疫情。” 圣诞节前控制疫情是联邦政府定下的目标。

德国周三公布的前一天的新冠单日病亡人数为85人，总病亡人数由此上升到了10183。一名联邦政府发言人说，医院重症患者目前每10天翻一倍。德国全国平均每10万人口的感染病毒人数接近94例。该数字在德国是一个重要指标，低于50例，生活基本照常；高于50例，必须采取措施，德国目前70%的县、市超过了50例。

关？不关？各方角力

周三联邦政府同各州政府的谈判是一个艰难的过程。最北端石荷州基民盟党籍的州长君特（Daniel Günther）在会议开始前就已率先表态，坚决反对关闭餐饮业。

受到相对“宽容”待遇的零售业也认为自己是“清白的”，该行业协会总经理表示，零售业不是传染热点，现已能够证明疫情当中购物是安全的。他们尤其批评25平方米的规定，认为它将带来不必要的排队、从而人群聚集造成感染。

而最高的反对呼声则来自餐饮业：它们只留下外卖了。食品行业工会主席说，从现在掌握的知识看，只要遵守防疫措施，餐厅不是传染地点，私人大型聚会才是危险的。

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