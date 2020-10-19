德国从中国进口额创新高

据德国联邦统计署的数据，今年前三季度，德国自中国进口货物占到进口总额的11.3%，再创历史新高。新冠疫情爆发以来，德国各界一直在讨论要减少对中国的经贸依赖。
(德国之声中文网) 根据路透社获悉的德国联邦统计署最新数字，今年1到9月，德国自中国进口额达到了852亿欧元，较去年同期猛增了5%。于此同时，德国进口贸易总额却因全球新冠疫情下跌9.3%至7511亿欧元。此消彼长之下，自中国进口额占比也再创历史新高。
德国墨卡托中国研究中心学者曾林(Max Zenglein)指出，这一趋势一方面是因为疫情期间对中国生产医疗物资的需求量上升，另一方面是因为许多人居家上班，对中国制造的电子产品需求也同样大幅增长。
德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Börner)则对路透社表示，德国的贸易伙伴应当更加多样化。“新冠疫情和中美贸易战说明，供应链必须要多样化。这并不是说要把供应链搬回欧洲，而是要打造一张欧洲的自由贸易协定网络。”他同时认为，现在就断定更加依赖中国未免有些夸张，“最好还是等到疫情过去、全球产业链恢复之后，再来分析届时的外贸数字。”
曾林也认为，德国企业对中国进口产品的依赖性其实并不高，大量从中国进口的依然是消费品以及电子产品；对于工业界而言，只有少数领域依赖来自中国的制药上游原材料以及电子元器件。
不过，曾林同时也呼吁德国联邦政府持续关注与中国的贸易状况。“鉴于不断上升的政治风险以及随之而来的供应链风险，政府有必要对可能的薄弱环节提高警惕。”曾林呼吁，德国政府应当鉴别哪些产品对工业、安全、医疗卫生有着关键作用，然后对这些产品实行有针对性的供应链多样化措施。
文山/叶宣/(路透社)
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