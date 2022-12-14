 德国仍然对投资者具有吸引力 | 德国新闻 | DW | 29.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

德国仍然对投资者具有吸引力

德国开始去工业化？没有这回事，因为尽管能源价格飙升，技术工人日益短缺，但人们担心的外国对德国投资下滑的局面今年并未发生。

美国汽车制造商福特在科隆的工厂 —— 福特计划在此制造其世界上第一辆全电动小型汽车

美国汽车制造商福特在科隆的工厂 —— 福特计划在此制造其世界上第一辆全电动小型汽车

（德国之声中文网）德国联邦外贸与投资署（GTAI）首席执行官赫尔曼（Robert Hermann）指出：「就新投资地点的数量而言，情况甚至比2021年还要好一点。」2021年，共有1806家外国公司在德国新近落户或扩大了他们的在德据点，这个数字在2022年增长了7%。

「数字还将继续成长」，赫尔曼着眼于即将结束的一年说。相关最终统计结果将在不久后出炉。

未来科技的趋势

赫尔曼提到，在投资咨询方面也出现积极的趋势，投资者们没有任何犹豫迹象。尽管近期时常出现有关俄乌战争造成的能源价格上升将导致去工业化的论述，赫尔曼说：「对于把德国作为一个投资地点，没有人裹足不前」。

芯片制造商英特尔正计划在马格德堡附近建立一个大型工厂，此为工厂示意图

芯片制造商英特尔正计划在马格德堡附近建立一个大型工厂，此为工厂示意图

这也反映在外国公司加码投资于未来科技产业，例如在半导体、电池生产和回收领域。许多公司曾表示将投入大量资金，例如，美国芯片制造商英特尔在今年春天宣布，将挹注170亿欧元在马格德堡建厂。

中国投资者在哪里？

在即将结束的一年中，美国以极大的差距领先，稳坐德国的外资来源国之首。赫尔曼认为，美元汇率起了巨大的作用。美元对欧元的强劲升值使得在这里的投资对美国公司更加有利。在投资者中排名第二的是英国，外贸与投资署认为这是英国脱欧的结果：「在德国保持活跃，便能确保进入整个欧盟内部市场的机会」。邻国法国紧随其后，位居第三。

另一方面，中国已经跌出了前十名外。赫尔曼称：「这与中国的清零政策有关，因为那里的公司既不能走出中国，也不能进到德国。」然而，由于中国政府从12月开始放松防疫政策，明年可能会有中国投资者卷土重来。

中国投资者之后会发现接管德国公司更加困难，这可能会令他们改变战略，在此定居。赫尔曼表示：「这就是为什么2023年可能会有更多的中国公司再次来到德国。」

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

epa05141078 A photo made available on 03 February 2016 shows the logo of the Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) in the Hsinchu Science-Based Park in Hsinchu, western Taiwan, 02 November 2012. TSMC is the world's largest contract chip maker. On 03 February 2016, Taiwan's economic ministry approved TSMC's application to build a plant in Nanjing, China, to make 12-inch wafers - integrated circuits or chips which are used to make electronic gadgets. Investment for the plant and a design and sercvice center is US$3 billion. Taiwan used to ban high-technology companies from investing in China, but eased the rule five years ago amid improved Taipei-Beijing ties. EPA/DAVID CHANG ++ +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体："台积电"会变成"美积电"吗？ 14.12.2022

芯片工业是台湾的支柱产业，在全球占据主导地位。台积电大幅提升在美投资的计划，在台湾岛内引起不安，人们担心，芯片工业一旦流失美国，台湾将失去重要的地缘政治盾牌。

Passengers in protective gear are directed to a flight at a Capital airport terminal in Beijing, Tuesday, Dec. 13, 2022. Some Chinese universities say they will allow students to finish the semester from home in hopes of reducing the potential of a bigger COVID-19 outbreak during the January Lunar New Year travel rush. (AP Photo/Ng Han Guan)

优化之后, 中国游客将纷至沓来? 27.12.2022

中国放松针对入境旅客的新冠限制措施，人们燃起旅游业将再次蓬勃发展的希望。但渴望中国游客回归的国家，可能还要继续等待。

美国为何大举投资芯片行业？

美国为何大举投资芯片行业？ 21.10.2022

7月底，美国国会通过芯片法案，将向该国芯片业注资大约500亿美元，支持美国芯片发展，同时减少对中国的依赖。在俄亥俄州，英特尔正在建设一个巨型芯片工厂。而且有此打算的可不止英特尔一家。

广告

非常德国

德国队与日本队开赛前的合照

近半数德国人对体育赛事政治化说不

像今年这样，体育运动被政治辩论蒙上厚厚一层阴影的状况前所未见。卡塔尔世界杯和中国奥运会确实都存在争议，但大部分德国人还是希望体育运动不要和政治掺和在一起。

媒体看中国

China - Verbreitung von Covid

德语媒体：有态度就会有代价

《奥格斯堡汇报》刊评指出，德国各界必须牢记中国既是伙伴也是对手，并且应该为坚持立场做好付出一定代价的准备。《法兰克福汇报》则认为，在疫情以及体制竞赛中，专制中国并没能占得上风。