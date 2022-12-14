德国仍然对投资者具有吸引力

（德国之声中文网）德国联邦外贸与投资署（GTAI）首席执行官赫尔曼（Robert Hermann）指出：「就新投资地点的数量而言，情况甚至比2021年还要好一点。」2021年，共有1806家外国公司在德国新近落户或扩大了他们的在德据点，这个数字在2022年增长了7%。

「数字还将继续成长」，赫尔曼着眼于即将结束的一年说。相关最终统计结果将在不久后出炉。

未来科技的趋势

赫尔曼提到，在投资咨询方面也出现积极的趋势，投资者们没有任何犹豫迹象。尽管近期时常出现有关俄乌战争造成的能源价格上升将导致去工业化的论述，赫尔曼说：「对于把德国作为一个投资地点，没有人裹足不前」。

这也反映在外国公司加码投资于未来科技产业，例如在半导体、电池生产和回收领域。许多公司曾表示将投入大量资金，例如，美国芯片制造商英特尔在今年春天宣布，将挹注170亿欧元在马格德堡建厂。

中国投资者在哪里？

在即将结束的一年中，美国以极大的差距领先，稳坐德国的外资来源国之首。赫尔曼认为，美元汇率起了巨大的作用。美元对欧元的强劲升值使得在这里的投资对美国公司更加有利。在投资者中排名第二的是英国，外贸与投资署认为这是英国脱欧的结果：「在德国保持活跃，便能确保进入整个欧盟内部市场的机会」。邻国法国紧随其后，位居第三。

另一方面，中国已经跌出了前十名外。赫尔曼称：「这与中国的清零政策有关，因为那里的公司既不能走出中国，也不能进到德国。」然而，由于中国政府从12月开始放松防疫政策，明年可能会有中国投资者卷土重来。

中国投资者之后会发现接管德国公司更加困难，这可能会令他们改变战略，在此定居。赫尔曼表示：「这就是为什么2023年可能会有更多的中国公司再次来到德国。」

（综合报导）

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