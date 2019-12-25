 德国仍有上百亿马克散落民间 | 经济纵横 | DW | 20.12.2020

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经济纵横

德国仍有上百亿马克散落民间

时过境迁，欧元现金引入也近19年了，但还有不少马克藏在抽屉里、地下室或者花园里，偶然才被发现。不过好在兑换无期限。

Aufgehaeufte 1 DM-Muenzen

单单硬币就有66.1亿马克散落在民间

(德国之声中文网)在德国，仍有不少马克藏在一些人家的抽屉里、床垫下、地下室或者阁楼里。引入欧元现金近19年后的今天，还有不少人未能割舍这一旧货币。据德国联邦银行11月底的数据，总价值124亿马克（约合63.4亿欧元）的马克纸币和硬币仍未到该行兑换。

今年，作为德国货币发行银行的联邦银行共收到5340万马克的旧货币，这比往年明显要少。联邦银行董事会成员贝尔曼（Johannes Beermann）向德新社分析说，这大概是跟疫情下的限制措施有关。

罐头里的宝藏

目前尚未收回的马克包括57.9亿马克纸币和66.1亿马克硬币。联邦银行称，其中比例最大的是面值100马克和1000马克的纸币。

Beschädigte Banknoten

绝大多数马克纸币已被碎纸机销毁

联邦银行估计，其中一部分可能永远保存在民间，这也包括收藏家保存的纸币和硬币。

兑换量最大的时候是在2002年欧元现金引入之初。到如今，仍有不少旧马克是被偶然发现的，它们被藏在抽屉里、地下室、书里或者花园里。

寻宝无期限

与许多其它的欧洲国家不同，联邦银行对马克纸币和硬币的兑换没有设定期限。汇率也不变：一欧元兑换1.95583马克。

由于疫情原因，本周三（12月16日）德国实施了新的限制措施。联邦银行也宣布，接下来一段时间，只接受邮寄的马克纸币和硬币。贝尔曼说，从本周三到1月10日，相关门店业务暂停。

苗子/叶宣（德新社）

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