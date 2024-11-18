德国仍在进口俄罗斯天然气？

有媒体报道称，德国经济部前不久刚刚致函德国天然气码头，要求这些码头停止卸载来自俄罗斯的天然气。难道说，尽管颁布了进口禁令，德国仍在进口俄罗斯的天然气吗？

（德国之声中文网）德国的执政联盟前不久宣告解体，纵观这届政府从2021年以来的执政业绩，也实在是乏善可陈。不过，在一个问题上，观察人士的意见却是一致的：停止进口俄罗斯天然气后，德国并没有因此陷入能源危机，而是成功地在短期内获得了新的进口渠道，并建立起了液化天然气基础设施。政府的作为也因此获得一致好评。

然而，细究之下，此事并没有表面上看起来那样完美：莫斯科发动侵乌战争后，德国宣布禁止从俄罗斯进口液化天然气，此后，就再没有俄罗斯运气船在德国港口停靠卸货。

来自经济部的指令？

不过，《金融时报》报道称，该报获取了德国经济部11月6日发布的一份文件。收件人是德国东北海岸一家德国液化天然气码头的运营商。这份文件中，经济部要求该码头不许卸载来自俄罗斯的液化天然气。路透社也在11月14日报道称：“来自工业圈的消息称，德国政府阻止了布隆斯布特尔（ Brunsbüttel）码头卸载俄罗斯天然气的行动。”

直到今年十一月，德国经济部还在发布禁止卸载俄罗斯液化天然气的指令，这就不能不令人提出质疑了，难道此前德国无视制裁令还在一直进口俄罗斯天然气吗？除此之外，经济部确实曾发布过这样的指令吗？德国经济部新闻处在回复德国之声问询时表示：“我们一如既往不会对任何泄露文件发表评论。”

位于德国布隆斯布特尔附近的一处液化天然气码头。 图像来源: Dirk Jacobs/IMAGO

同样也负责天然气输送网络事宜的联邦网络署也不愿就此发表评论。该机构新闻署发言人致函德国之声表示：“对德国经济部向德国能源码头发布指令一事，我们无法提供信息。”

德国能源码头（Deutschen Energy Terminal）拒绝回复德国之声有关经济部是否曾发布相关指令的问询，“出于法律原因，我们不向第三方提供涉及合同的具体内容。”

隶属联邦政府的德国能源码头以及德国经济部均拒绝回复媒体的提问，这一做法极其不同寻常，况且，这样做也只能对虚假信息的传播起到推波助澜的作用。

友情服务？

如果德国经济部确实给能源码头发布了相关的指令，那么，有一种可能性则同欧盟内部的转口贸易有关，也就是说，俄罗斯液化天然气在德国码头卸载之后，会被转运到其他欧盟国家。《金融时报》指出，比利时、西班牙和法国等欧盟成员国同俄罗斯方面签订有长期合同，并仍在从俄罗斯购买天然气。

德国联邦网络署发言人表示，她无法排除德国输气网络承担了部分转口贸易的可能性，她说：“部分俄罗斯天然气途径德国输气网络转口其他国家是有可能的。”她表示，德国联邦网络署既不会收集德国进口商是否直接购买俄罗斯天然气的数据，更不会收集其他国家的进口数据。

德国吕根岛附近，一处正在修建中的液化天然气码头。 图像来源: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

不过，德国经济部则对德国之声明确表示：“原则上讲，德国不会进口俄罗斯天然气，对德国经济部来说，德国天然气码头也绝不允许介入俄罗斯天然气业务。”

布鲁塞尔是症结所在

也许只有布鲁塞尔，才能让整个事件真相大白。为此目的，德国之声联系了德国天然气行业在布鲁塞尔的游说团体“未来天然气协会”。该机构发言人格林贝格（ Charlie Grüneberg）对德国之声表示，今年十月，欧盟天然气进口总量中，俄罗斯天然气的占比大约为16%。

格林贝格谈到了欧盟在2024年7月24日通过的对俄制裁第14轮一揽子方案：“在这个一揽子方案中，也对俄罗斯液化天然气做出了更多的规定。包括禁止俄罗斯天然气在欧盟成员国码头卸载，并转运至非欧盟第三国。”2025年3月前，上述制裁措施将得到实施，届时，俄罗斯天然气将无法运抵欧盟或德国码头。

那么，俄罗斯天然气运抵德国码头，并转运至其他欧盟成员国的可能性是否依然存在呢？格林贝格耸耸肩表示：“除此之外，欧盟并没有对俄罗斯天然气实行普遍性的制裁措施。”

至于俄罗斯天然气是否曾运抵德国码头，目前尚无法定论，但可以肯定的则是：如果欧盟对俄罗斯天然气实施了普遍性制裁，那么，现在的情况就会明朗得多，德国码头的运作也就会平添更多透明度。而德国有关方面也就无须三缄其口，从而助长谣言的传播了。



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