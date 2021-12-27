 德国今年起禁止屠杀雄性雏鸡 | 德国新闻 | DW | 02.01.2022

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德国新闻

德国今年起禁止屠杀雄性雏鸡

经过多年讨论，德国很快禁止蛋鸡养殖业大规模宰杀雄性雏鸡。然而，该禁令却面临现实困境。

Geflügelfarm

（德国之声中文网）从2022年1月1日起，德国将禁止蛋鸡养殖业大规模宰杀雄性雏鸡。在未来，该行业将广泛使用识别蛋内雏鸡性别技术，提前去除雄鸡蛋，以避免雄性雏鸡在孵化后被宰杀。

截至目前，德国每年都有4000万多只雄性雏鸡在孵化后不久被宰杀，因为不产卵、肉又少，缺乏经济价值。有人说，它们会被绞杀，但实际上，德国的大多数雄性雏鸡是被毒气毒死的。德国的《动物保护法》规定：任何人都不得给动物带来没有合理理由的"痛苦、折磨或伤害。

德国联邦行政法院于2019年宣布，动物福利比养殖业的经济利益更重要，因此，在确定鸡蛋中胚胎性别的技术方法发展起来之后，养殖业者不再被允许继续大规模屠杀雄性雏鸡。

另外，从2024年开始，通过识别蛋内雏鸡性别而避免雏鸡被宰杀的措施将进一步收紧：鸡蛋孵化的第7天后就不得再进行干预处理。德国农业部的解释是，因为胚胎从第7天起就开始有痛感。鸡的孵化期一般为21天。

然而，目前的技术只能在第9和第14天之间确定蛋内雏鸡的性别。联邦鸡蛋协会主席舒耐克（Henner Schönecke）周三（12月29日）向《新奥斯纳布吕克报》表示，收紧性别鉴定的要求是法律的一个"先天缺陷"。所有已在使用的技术都不符合要求。他强调： "没有养殖场会愿意在一项2024年后就可能被淘汰的技术上投资数百万资金。"

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抢救公鸡大作战

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