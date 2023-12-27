德国今年的武器出口创历史纪录

（德国之声中文网）德国政府今年批准了价值至少117.1亿欧元的武器出口，创下新纪录。从今年1月1日至12 月12日，德国政府批准的武器出口已经较2021年93.5亿欧元的历史最高点增长了 25%；与去年相比，增幅甚至达到了40%。批准的武器出口额中超过三分之一流向乌克兰，总计达41.5亿欧元。这是经济部对来自 "莎拉‧瓦根克内希特联盟"的联邦议员塞维姆·达格德伦（Sevim Dagdelen）问询的回应。

近90%出口到北约国家和其他盟国

这些被批准出口的武器包括61.5亿欧元的战争武器和价值55.7亿欧元的其他军备。其中近90%流向欧盟和北约国家、乌克兰以及享受与北约国家相同或或类似待遇的国家，如日本、澳大利亚或韩国。获批出口以色列、阿联酋和沙特阿拉伯等其他所谓第三国的德国生产的武器和军备价值17.6亿欧元。

武器出口政策的一个转折点

在组阁谈判中，德国联邦政府在社民党和绿党的敦促下本打算限制武器出口，并为此目的出台管制法。但乌克兰战争导致了德国武器政策出现逆转。 德国总理肖尔茨在2022年2月27日的"时代转变"演讲中推翻了德国政府一直奉行的"不向正在发生战争的地区运送致命武器"的禁令，标志着一项重大转变。

战争第一年，德国就批准向乌克兰交付价值22.4亿欧元的武器，其中包括防空系统和重炮。 今年，德国犹豫再三后增加向乌克兰提供"豹2"主战坦克，对乌克兰的武器出口许可增至41.5亿欧元。

乌克兰战场上的德国猎豹坦克

即使不包括乌克兰，德国今年出口的武器总额也超过 70 亿欧元。与之相对，在默克尔担任总理的16年里，德国的武器出口仅有3年突破了70亿欧元大关。除乌克兰以外，今年接受德国武器最多的国家分别为挪威（12亿欧元）、匈牙利（10.3亿欧元）、英国（6.549 亿欧元）、美国（5.454 亿欧元）和波兰（3.279 亿欧元）这5个北约国家。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



德国今年对以色列的武器出口为去年的十倍

以色列以 3.232 亿欧元的交付量排名第七。相比之下，德国2022年全年批准向以色列出口的武器仅为3200万欧元，相当于今年的十分之一。

据德国外交部此前消息，200多份向以色列出口武器的许可证大部分是10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击后签发的，尤其涉及防空和通信设备的组件。

除以色列外，跻身德国武器前十大接受国的非北约国家还有韩国（2.564 亿欧元）

今年，德国再次允许向阿拉伯地区国家交付武器，但规模较小，其中包括阿联酋（截至11月30日金额为 7820 万欧元）、埃及（4030 万欧元）、卡塔尔（1510 万欧元）和沙特阿拉伯（截至11月30日1330 万欧元）。 对这些国家的出口主要因其人权状况和卷入地区冲突引起争议。

达格德伦予以严厉批评

外交事务政治家达格德伦对德国政府创纪录的武器出口予以严厉批评。她说，德国政府不应批准向世界各地的战争和紧张地区出口武器，用这里的人民必须付出高昂代价购买的新武器为乌克兰毫无意义的消耗战推波助澜，而是应该做出必要的决定，投资德国的基础设施和教育。

（德新社）

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