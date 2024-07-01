德国今年武器出口有望再创下新纪录

根据德国经济部公布的数据，今年上半年德国武器出口已达去年全年总额的60%。如果这一趋势持续至年底，德国武器出口总额有望创下新纪录。今年上半年将近三分之二的武器出口至乌克兰，已达到48.8亿欧元的历史纪录高点。

（德国之声中文网）德国经济部周日（6月30日）发布的数据显示，2024年上半年，德国武器出口同比增长30%。

2024年1月1日至6月18日，德国政府批准的武器出口总额已至少达到74.8亿欧元。

经济部数据显示，截至6月18日，武器出口已达2023年全年总额的60%。如果这一趋势持续至年底，德国武器出口总额有望创下新纪录。

去年全年，德国武器出口总额创下122亿欧元的历史最高纪录，其中乌克兰为最大接收国。

出口的武器包括价值64.4亿欧元地战争武器和57.6亿欧元的军事装备，如装甲车辆等。

尽管肖尔茨领导的执政联盟在2021年12月上台时承诺将限制武器交付，特别是向非欧盟以及非北约成员国的武器供应，但德国武器出口仍出现激增。

德国“交通灯”执政联盟由社民党、提倡环保的绿党，以及对企业界友好的自民党组成。执政联盟曾计划通过立法来帮助控制武器出口。

然而肖尔茨政府上台不到几个月，俄罗斯入侵乌克兰，限制武器出口的计划被搁置。

大多数德国武器出口至乌克兰

数据显示，今年上半年将近三分之二的武器出口至乌克兰，达到48.8亿欧元的历史纪录高点。

俄乌战争爆发的第一年，柏林批准向基辅运送价值22.4亿欧元的武器，包括防空系统和重型火炮。

去年，对乌克兰的武器出口许可增加至44亿欧元，并承诺交付豹2型（Leopard 2）主战坦克。

德国是乌克兰第二大武器供应国，仅次于美国。

基尔世界经济研究所（IfW）的“援乌追踪”（Ukraine Support Tracker）数据库显示，自2022年战争爆发以来，德国已向基辅承诺提供102亿欧元的军事援助，但并非全部是以武器出口的形式。

重启对沙特阿拉伯的武器出口

数据显示，德国武器接收国的第二至第五名分别是是新加坡（12.1亿欧元）、印度（1.5375亿欧元）、沙特阿拉伯（1.3248亿欧元）和卡塔尔（1亿欧元）。

去年7月柏林放宽了对沙特的武器出口限制，沙特重回德国武器接收国前五名。

2018年，沙特异议记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦布尔沙特领事馆内遭到残忍暗杀，德国宣布停止对沙特军售。

停止对沙特出口军火的另一个原因是沙特参与也门内战。利雅得此后缓和了与邻国的敌对状态。

德国经济部强调，向沙特批准军火出口与其他北约或欧盟伙伴国的合作项目有关。

左翼政党谴责武器出口“不负责任”

德国经济部应联邦议员塞维姆•达格德伦（Sevim Dagdelen）的要求公布了武器出口数据。达格德伦来自新成立的党派 ：莎拉•瓦根克内希特联盟——理性与正义党（BSW）。原左翼党领袖莎拉•瓦根克内希特（Sahra Wagenknecht）退出左翼党后，于今年1月以自己的名字成立了新党派。

达格德伦谴责对“战争和危机地区”增加武器出口是“不负责任”的，并指责肖尔茨政府违背了其限制武器出口的竞选承诺。

BSW党派创始人瓦根克内希特上周在联邦议院发出警告，称联邦政府的武器出口政策可能在“一步一步地将我们带入一场欧洲大战”。

乌克兰战场上的德国猎豹坦克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社）

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