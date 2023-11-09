德国今年批准出口以色列的军事装备骤增

（德国之声中文网）德国经济部本周三（11月8）宣布，截至11月2日，德国共发放了218份向以色列出口军备物资的许可证，价值3.03 亿欧元。其中战争武器价值近1900万欧元。其它军事物资价值2.84亿欧元。所谓其它军事物资包括，装甲车、安全玻璃、军用卡车、军用雷达和无线电技术、手枪，炸药或其他用于军事用途的初级产品。去年，德国批准向以色列出口的军事装备价值仅为3200万欧元，其中战争武器仅占百分之二点几。

根据联邦经济部的信息，德国大部分对以色列的出口许可是在10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击后发放的。经济部写道，"哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，鉴于当前形势，联邦政府正在优先处理向以色列出口军事装备的申请。"自10月7日以来，德国政府共处理了185份向以色列出口军事装备的申请。

联邦政府一般不会提供有关交付的详细信息，因此无法确定涉及的德国公司。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



10月7日，数百名激进伊斯兰哈马斯武装分子从加沙地带入侵以色列，对平民实施暴行。 据以色列统计，共有1400人在哈马斯的袭击中丧生。 此后，以色列开始打击加沙地带与哈马斯有关的目标。据哈马斯卫生部门提供的无法进行独立核实的信息，自战争开始以来，加沙已有超过1万人被打死，其中约三分之二是妇女和儿童。

(法新社）

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