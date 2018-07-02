 德国今夏酷暑 啤酒瓶不够用 | 非常德国 | DW | 29.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

非常德国

德国今夏酷暑 啤酒瓶不够用

夏日炎炎，啤酒销量大增，德国一些酿酒厂出现了啤酒瓶和酒瓶箱周转不过来的情况。而且这个问题似乎已成为让此间啤酒工业一再头痛的长期问题。

Bierflaschen Biersorten Vielfalt Regal (picture alliance/dpa)

（德国之声中文网）德国西部城市波鸿（Bochum）的菲格（Fiege）啤酒厂面临一个问题。在这个有世界杯助力的炎热夏季，尽管生意兴隆，啤酒厂却遇到了酒瓶不够用的"瓶颈"。因此这家啤酒厂在社交媒体脸书上向消费者发出紧急呼吁。

"我们急需你们的帮助"，菲格在Facebook上写道："尽管我们一直在购买新酒瓶，灌装车间还是出现了空瓶紧缺状况。所以，在出门度假前，不要忘记把家里的菲格空瓶退还商家哦！"

在德国，可重复使用的玻璃啤酒瓶的退瓶押金是9到15欧分，想让所有人保持及时将空瓶送回超市的积极性，这显然是不够的。尤其在今年这个酷热的夏天。

对那些独立于大型企业集团的、地区性的、家族经营的酿酒厂--比如菲格来说，这一问题尤其突出。该公司一位发言人对德国之声表示，往年他们夏季的灌装产量大约是每天10万到12万瓶，而今年上升到15至16万瓶。面对这一为题的不只菲格一家啤酒厂。此外，另一个紧俏原材料是二氧化碳。

"在啤酒工业这是个普遍和突出的问题"，一家饮料行业权威杂志的出版商对德新社透露。德国啤酒酿造联合会也表示，今年夏季，容器短缺尤其成为让厂家头痛的问题。而这里，不得不说一说德国啤酒包装的特殊"国情"。

找回你的瓶子

Moritz-Fiege-Brauerei Bierflaschenmangel in Deutschland (Moritz-Fiege-Brauerei/Dominik Scharf)

据估计，在德国市场流通的可重复使用的啤酒瓶有200万只（德国人口为8260万），每个啤酒瓶平均使用36次。听起来应该足够满足市场需求，但问题是：不同的啤酒品牌以及种类使用的是不同的酒瓶。

从形状上分，德国的啤酒瓶有瓶颈浑圆短粗的"Steinie"、中等长度的"Vichy"到细长型"Longneck"不一而足。一些酿造厂为了突出个性风格还专门定制铸有自己牌子名称的酒瓶。此外,500毫升装的啤酒瓶，还有"Euro" 和 "NRW" （德国北威州的字母缩写，菲格就位于该州）两种型号。

菲格使用的是一种配有金属固定的陶瓷瓶塞的啤酒瓶。这种酒瓶在开启时会发出特有的"嘭"的一声，让不少啤酒爱好者为之心动。但这种酒瓶的回收成本更高，而且只能使用30次。

在英美较为普遍的铝合金易拉罐啤酒，在德国被鄙视为不够"性感"、不够环保，。在德国喝啤酒，要不就用玻璃杯或陶瓷杯，要不就直接对着玻璃酒瓶喝。

另外，啤酒厂向制瓶厂订购更多新酒瓶也不是那么简单。玻璃瓶是季节性生产的产品。菲格啤酒公司的发言人告诉德国之声，新瓶的预订单要提前一年就下好。可是酒厂怎么知道明年夏天天气好坏，以及销量会如何变化呢？

  • Deutschland 5000 verschiedene Bierflaschen in Berlin

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    啤酒之国 品种繁多

    德国当之无愧是啤酒之国。德国人只用四种成分，就打造了超过5500个啤酒品牌，这种趋势还在上升：市面上每个星期都至少多了一种新的啤酒品牌。德国品酒有质有量：欧洲国家中，德国啤酒产量最大。

  • Deutschland Biertrinker im Görlitzer Park in Berlin

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    啤酒 ——什么场合都能喝

    无论是公司聚餐、戏院中场休息时间或者在公园草坪上晒日光浴：在德国，啤酒几乎适合任何场合。很长一段时间里它被认为是男人的专属，不过随着时间的推移，在19到24岁的年轻群体中，无论男女，啤酒都是最受欢迎的含酒精饮品。

  • Deutschland Oktoberfest in München

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    专门酿制

    德国民俗节日的老三样：露天游客场、德式民歌金曲、铜管乐队。这种场合，啤酒也必不可少。一些地方啤酒厂甚至会在这种场合酿制专属啤酒。其中最有名的大概是慕尼黑啤酒节啤酒了，为这场盛会量身打造的啤酒会装在1升装的大啤酒杯里。

  • Deutschland Fußballfans in München

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    最佳拍档：啤酒加足球

    足球算是德国另外一种民俗节日。与此相配的一个保留项目是烤香肠加芥末酱。对于球迷来说，它既能在赢球的时候为喜悦的心情锦上添花，也能在输球的时候慰藉沮丧受伤的心。德国的足球俱乐部和啤酒厂有着紧密的联系。很多球员都会穿着带有赞助商商标的球衣。一些德甲球场上，只会卖给球队提供赞助的啤酒品牌。

  • Deutschland Trinkhalle im Ruhrgebiet

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    随时随地享受清凉

    街边报亭除了杂志、香烟、糖果之外，也会卖啤酒。150年前出现这种小卖店的初衷是卖水。而今，在各大城市，这种街边小亭对爱喝啤酒的人来说是置放啤酒的扩展冰箱，下一个报亭就在转角，随时可以来一瓶。

  • Deutschland Eckkneipe Willi Mangler in Berlin

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    特色小酒馆

    这种历史悠久的街角小酒馆已经成了一种经典文化：比如柏林这家名为Willi Mangler的酒馆就相当有名。闷热的空气、简单的几种菜肴和脸熟的常客构成了一道特殊的风景。游客几乎不会来这儿，只有附近的住户闲来无事晚上踱到这里喝一杯：口感清爽的鲜啤酒，价格也便宜

  • Deutschland Biergarten

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    露天啤酒园

    享受德国啤酒的另外一个好去处是露天啤酒园。它19世纪在巴伐利亚“诞生”，如今遍布全德国各地。当时，在伊萨尔河畔，酿酒商摆上几个简单的桌子和长椅给客人，倒出来的啤酒直接来自酒窖。这种酒窖啤酒园当时是慕尼黑人的一个郊游地点。

  • Biergarten im Kloster Weltenburg

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    啤酒之乡：巴伐利亚

    说到巴伐利亚：1516年颁布了《啤酒纯净法》(Reinheitsgebot) 之后，啤酒一直是人们生活的组成部分。巴伐利亚至少有656家酿啤酒厂。在中世纪，酿酒厂都在修道院的掌控之下，如今还是有一些老牌修道院啤酒厂，历史最悠久的一家是坐落在多瑙河边的威尔腾堡修道院酿造厂。

  • Deutschland Brauerei Braustil in Frankfurt am Main

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    精酿啤酒

    除了传统的啤酒厂，还有一些勇于尝试，大胆试验新品种的啤酒厂，比如名为“Braustil”的一家法兰克福的啤酒厂。他们专门生产味道浓烈的啤酒品种，注重小产量。往往使用有机成份，强调地方特产。尤其是汉堡、柏林等城市现在风靡这种精酿啤酒。

  • Deutschland Grillakademie in Bochum

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    自己动手酿起来

    除了享受啤酒之外，德国各地超过30家啤酒博物馆提供酿酒课程。老师除了教学生如何酿酒之外还会普及啤酒知识，比如各个种类的区别以及历史文化。

  • Deutschland Verschiedene Biersorten in verschiedenen Gläsern

    啤酒，你懂怎么喝吗？

    什么酒配什么杯

    啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。

    作者: Christina Deicke


 

DW.COM

世界杯出局 德国人喝啤酒热情有增无减

世界杯前，德国啤酒厂家就做好了大赚一笔的准备。虽然德国队提前出局，德国人喝啤酒的热情似乎并没有受到太多影响。 (02.07.2018)  

啤酒，你懂怎么喝吗？

水、麦芽、啤酒花和酵母这四种原料酿成了德国人最喜爱的饮品——啤酒。4月23日对于许多啤酒爱好者来说是一个值得庆祝的日子。因为在1516年的这一天，德国颁布了啤酒“纯净法”。德国有着什么样的啤酒传统，喝啤酒又有哪些注意事项呢？ (23.04.2018)  

相关内容

Grillen in Deutschland | Anstoßen mit Bier

世界杯出局 德国人喝啤酒热情有增无减 02.07.2018

世界杯前，德国啤酒厂家就做好了大赚一笔的准备。虽然德国队提前出局，德国人喝啤酒的热情似乎并没有受到太多影响。

Fotoshooting mit Mercedes-Benz, DFB-Trainingslager Südtirol

世界杯德国出局 商家叫苦 29.06.2018

夏季难得的好天气，又有世界杯比赛！对啤酒厂、餐饮业而言，的确没有比这更好的赚钱机会了。只是例外情况出现了：德国队小组赛时即被淘汰。一场灾难！

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

特朗普的贸易战：搬起石头砸自己的脚？ 29.07.2018

美国与贸易伙伴之间的纷争激化，受损的是美国企业和消费者。一些担心受到殃及的美国企业希望躲过关税，同时又不想惹恼特朗普，只能试着“走后门”。

德国今夏酷暑 啤酒瓶不够用

夏日炎炎，啤酒销量大增，德国一些酿酒厂出现了啤酒瓶和酒瓶箱周转不过来的情况。而且这个问题似乎已成为让此间啤酒工业一再头痛的长期问题。 

特朗普的贸易战：搬起石头砸自己的脚？

美国与贸易伙伴之间的纷争激化，受损的是美国企业和消费者。一些担心受到殃及的美国企业希望躲过关税，同时又不想惹恼特朗普，只能试着“走后门”。 

德宪法保护局：间谍活动主要来自俄、中、伊朗

德国宪法保护局周二公布最新年度报告，其中称俄罗斯、中国和伊朗的间谍活动在德国是最活跃的。 