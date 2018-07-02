德国今夏酷暑 啤酒瓶不够用

（德国之声中文网）德国西部城市波鸿（Bochum）的菲格（Fiege）啤酒厂面临一个问题。在这个有世界杯助力的炎热夏季，尽管生意兴隆，啤酒厂却遇到了酒瓶不够用的"瓶颈"。因此这家啤酒厂在社交媒体脸书上向消费者发出紧急呼吁。
"我们急需你们的帮助"，菲格在Facebook上写道："尽管我们一直在购买新酒瓶，灌装车间还是出现了空瓶紧缺状况。所以，在出门度假前，不要忘记把家里的菲格空瓶退还商家哦！"
在德国，可重复使用的玻璃啤酒瓶的退瓶押金是9到15欧分，想让所有人保持及时将空瓶送回超市的积极性，这显然是不够的。尤其在今年这个酷热的夏天。
对那些独立于大型企业集团的、地区性的、家族经营的酿酒厂--比如菲格来说，这一问题尤其突出。该公司一位发言人对德国之声表示，往年他们夏季的灌装产量大约是每天10万到12万瓶，而今年上升到15至16万瓶。面对这一为题的不只菲格一家啤酒厂。此外，另一个紧俏原材料是二氧化碳。
"在啤酒工业这是个普遍和突出的问题"，一家饮料行业权威杂志的出版商对德新社透露。德国啤酒酿造联合会也表示，今年夏季，容器短缺尤其成为让厂家头痛的问题。而这里，不得不说一说德国啤酒包装的特殊"国情"。
找回你的瓶子
据估计，在德国市场流通的可重复使用的啤酒瓶有200万只（德国人口为8260万），每个啤酒瓶平均使用36次。听起来应该足够满足市场需求，但问题是：不同的啤酒品牌以及种类使用的是不同的酒瓶。
从形状上分，德国的啤酒瓶有瓶颈浑圆短粗的"Steinie"、中等长度的"Vichy"到细长型"Longneck"不一而足。一些酿造厂为了突出个性风格还专门定制铸有自己牌子名称的酒瓶。此外,500毫升装的啤酒瓶，还有"Euro" 和 "NRW" （德国北威州的字母缩写，菲格就位于该州）两种型号。
菲格使用的是一种配有金属固定的陶瓷瓶塞的啤酒瓶。这种酒瓶在开启时会发出特有的"嘭"的一声，让不少啤酒爱好者为之心动。但这种酒瓶的回收成本更高，而且只能使用30次。
在英美较为普遍的铝合金易拉罐啤酒，在德国被鄙视为不够"性感"、不够环保，。在德国喝啤酒，要不就用玻璃杯或陶瓷杯，要不就直接对着玻璃酒瓶喝。
另外，啤酒厂向制瓶厂订购更多新酒瓶也不是那么简单。玻璃瓶是季节性生产的产品。菲格啤酒公司的发言人告诉德国之声，新瓶的预订单要提前一年就下好。可是酒厂怎么知道明年夏天天气好坏，以及销量会如何变化呢？
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啤酒之国 品种繁多
德国当之无愧是啤酒之国。德国人只用四种成分，就打造了超过5500个啤酒品牌，这种趋势还在上升：市面上每个星期都至少多了一种新的啤酒品牌。德国品酒有质有量：欧洲国家中，德国啤酒产量最大。
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啤酒 ——什么场合都能喝
无论是公司聚餐、戏院中场休息时间或者在公园草坪上晒日光浴：在德国，啤酒几乎适合任何场合。很长一段时间里它被认为是男人的专属，不过随着时间的推移，在19到24岁的年轻群体中，无论男女，啤酒都是最受欢迎的含酒精饮品。
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专门酿制
德国民俗节日的老三样：露天游客场、德式民歌金曲、铜管乐队。这种场合，啤酒也必不可少。一些地方啤酒厂甚至会在这种场合酿制专属啤酒。其中最有名的大概是慕尼黑啤酒节啤酒了，为这场盛会量身打造的啤酒会装在1升装的大啤酒杯里。
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最佳拍档：啤酒加足球
足球算是德国另外一种民俗节日。与此相配的一个保留项目是烤香肠加芥末酱。对于球迷来说，它既能在赢球的时候为喜悦的心情锦上添花，也能在输球的时候慰藉沮丧受伤的心。德国的足球俱乐部和啤酒厂有着紧密的联系。很多球员都会穿着带有赞助商商标的球衣。一些德甲球场上，只会卖给球队提供赞助的啤酒品牌。
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随时随地享受清凉
街边报亭除了杂志、香烟、糖果之外，也会卖啤酒。150年前出现这种小卖店的初衷是卖水。而今，在各大城市，这种街边小亭对爱喝啤酒的人来说是置放啤酒的扩展冰箱，下一个报亭就在转角，随时可以来一瓶。
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特色小酒馆
这种历史悠久的街角小酒馆已经成了一种经典文化：比如柏林这家名为Willi Mangler的酒馆就相当有名。闷热的空气、简单的几种菜肴和脸熟的常客构成了一道特殊的风景。游客几乎不会来这儿，只有附近的住户闲来无事晚上踱到这里喝一杯：口感清爽的鲜啤酒，价格也便宜
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露天啤酒园
享受德国啤酒的另外一个好去处是露天啤酒园。它19世纪在巴伐利亚“诞生”，如今遍布全德国各地。当时，在伊萨尔河畔，酿酒商摆上几个简单的桌子和长椅给客人，倒出来的啤酒直接来自酒窖。这种酒窖啤酒园当时是慕尼黑人的一个郊游地点。
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啤酒之乡：巴伐利亚
说到巴伐利亚：1516年颁布了《啤酒纯净法》(Reinheitsgebot) 之后，啤酒一直是人们生活的组成部分。巴伐利亚至少有656家酿啤酒厂。在中世纪，酿酒厂都在修道院的掌控之下，如今还是有一些老牌修道院啤酒厂，历史最悠久的一家是坐落在多瑙河边的威尔腾堡修道院酿造厂。
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精酿啤酒
除了传统的啤酒厂，还有一些勇于尝试，大胆试验新品种的啤酒厂，比如名为“Braustil”的一家法兰克福的啤酒厂。他们专门生产味道浓烈的啤酒品种，注重小产量。往往使用有机成份，强调地方特产。尤其是汉堡、柏林等城市现在风靡这种精酿啤酒。
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自己动手酿起来
除了享受啤酒之外，德国各地超过30家啤酒博物馆提供酿酒课程。老师除了教学生如何酿酒之外还会普及啤酒知识，比如各个种类的区别以及历史文化。
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什么酒配什么杯
啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。
作者: Christina Deicke