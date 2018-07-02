德国今夏酷暑 啤酒瓶不够用

（德国之声中文网）德国西部城市波鸿（Bochum）的菲格（Fiege）啤酒厂面临一个问题。在这个有世界杯助力的炎热夏季，尽管生意兴隆，啤酒厂却遇到了酒瓶不够用的"瓶颈"。因此这家啤酒厂在社交媒体脸书上向消费者发出紧急呼吁。

"我们急需你们的帮助"，菲格在Facebook上写道："尽管我们一直在购买新酒瓶，灌装车间还是出现了空瓶紧缺状况。所以，在出门度假前，不要忘记把家里的菲格空瓶退还商家哦！"

在德国，可重复使用的玻璃啤酒瓶的退瓶押金是9到15欧分，想让所有人保持及时将空瓶送回超市的积极性，这显然是不够的。尤其在今年这个酷热的夏天。

对那些独立于大型企业集团的、地区性的、家族经营的酿酒厂--比如菲格来说，这一问题尤其突出。该公司一位发言人对德国之声表示，往年他们夏季的灌装产量大约是每天10万到12万瓶，而今年上升到15至16万瓶。面对这一为题的不只菲格一家啤酒厂。此外，另一个紧俏原材料是二氧化碳。

"在啤酒工业这是个普遍和突出的问题"，一家饮料行业权威杂志的出版商对德新社透露。德国啤酒酿造联合会也表示，今年夏季，容器短缺尤其成为让厂家头痛的问题。而这里，不得不说一说德国啤酒包装的特殊"国情"。

找回你的瓶子

据估计，在德国市场流通的可重复使用的啤酒瓶有200万只（德国人口为8260万），每个啤酒瓶平均使用36次。听起来应该足够满足市场需求，但问题是：不同的啤酒品牌以及种类使用的是不同的酒瓶。

从形状上分，德国的啤酒瓶有瓶颈浑圆短粗的"Steinie"、中等长度的"Vichy"到细长型"Longneck"不一而足。一些酿造厂为了突出个性风格还专门定制铸有自己牌子名称的酒瓶。此外,500毫升装的啤酒瓶，还有"Euro" 和 "NRW" （德国北威州的字母缩写，菲格就位于该州）两种型号。

菲格使用的是一种配有金属固定的陶瓷瓶塞的啤酒瓶。这种酒瓶在开启时会发出特有的"嘭"的一声，让不少啤酒爱好者为之心动。但这种酒瓶的回收成本更高，而且只能使用30次。

在英美较为普遍的铝合金易拉罐啤酒，在德国被鄙视为不够"性感"、不够环保，。在德国喝啤酒，要不就用玻璃杯或陶瓷杯，要不就直接对着玻璃酒瓶喝。

另外，啤酒厂向制瓶厂订购更多新酒瓶也不是那么简单。玻璃瓶是季节性生产的产品。菲格啤酒公司的发言人告诉德国之声，新瓶的预订单要提前一年就下好。可是酒厂怎么知道明年夏天天气好坏，以及销量会如何变化呢？